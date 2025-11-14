Brasileirão tem clássico; Tabelinha Rondoniense: futebol feminino, corrida em Vilhena e sub-15

Publicada em 14/11/2025 às 09h20
Brasileirão: clássico atrasado é destaque neste fim de semana. Seleção Brasileira: amistoso contra Senegal acontecerá no sábado. Tabelinha Rondoniense: futebol feminino, corrida em Vilhena e sub-15 rondoniense de futebol são destaques.
BRASILEIRÃO: Bruno Rodrigues renasce, após 598 dias e vira esperança do Palmeiras no clássico. Ancelotti surpreende: Militão na lateral e Seleção mantém base da goleada.
Brasileirão - Após quase 600 dias afastado por duas cirurgias no joelho, Bruno Rodrigues vive sua melhor sequência no Palmeiras e deve ser titular no clássico contra o Santos, domingo (16) na Vila Belmiro.
Com o ataque desfalcado por convocações e lesões, o camisa 11 se torna peça-chave de Abel Ferreira. Desde o retorno, soma sete jogos e dois gols, ambos como titular. Agora, ele ganha sua maior chance para manter o Verdão na liderança do Brasileirão e provar que está pronto para recuperar o tempo perdido.
Seleção - A Seleção Brasileira deverá encarar Senegal no sábado (15), em Londres, com Éder Militão como lateral-direito, principal novidade de Carlo Ancelotti. O técnico mantém a espinha dorsal da vitória por 5 a 0 sobre a Coreia, com Ederson no gol e Alex Sandro de volta à lateral esquerda. A provável escalação tem: Ederson; Militão, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães, Estêvão, Matheus Cunha, Vini Jr e Rodrygo. O Brasil encerra a preparação nesta sexta antes de viajar a Lille para enfrentar a Tunísia.
Tabelinha Rondoniense
Rondoniense Feminino 2025 tem tabela definida e estreia histórica no interior. Vilhena recebe 3ª Corrida Sangue Azul com mais de mil participantes. Gazin Porto Velho e EC Espigão decidem o Rondoniense Sub-15.
Futebol feminino - A FFER confirmou na terça (11) a tabela do Rondoniense Feminino 2025, que terá quatro equipes: Genus, Brazuca, Rondoniense e a estreante Desportiva Itapuense, de Itapuã do Oeste. O torneio começa dia 22, com Rondoniense x Brazuca, às 16h. No dia 23, Genus enfrenta a Itapuense. Todas se enfrentam em turno único, e as duas melhores decidem o título em 13 de dezembro.
Vilhena - A 3ª Corrida “Sangue Azul”, realizada no domingo (9), pelo 3º BPM em Vilhena, reuniu cerca de 1.200 pessoas, sendo 900 inscritos oficialmente. Com categorias para todas as idades, o evento destacou inclusão, participação regional e clima de celebração. Já consolidada no calendário local, a corrida reforça a integração entre comunidade e Polícia Militar por meio do esporte.
Sub-15 - O Rondoniense Sub-15 já tem final definida: Gazin Porto Velho x EC Espigão. A vaga do Espigão veio, após virada emocionante sobre o Guaporé, vencendo por 3 a 2 no Cassolão. Luís Otávio foi o destaque, marcando três vezes e garantindo a classificação. Já o Guaporé lutou com gols de Resenha e Patazin, mas não segurou a pressão. A decisão promete encerrar a temporada juvenil com grande equilíbrio.
