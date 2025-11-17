BPTAR prende foragido com moto roubada durante patrulhamento

Por Newsrondonia
Publicada em 17/11/2025 às 09h00
Publicada em 17/11/2025 às 09h00
Um foragido da Justiça foi preso por receptação na tarde deste domingo (16), após ser abordado por equipes do Batalhão de Policiamento Tático de Ações e Reações (BPTAR) na Rua Ponta Negra, no bairro Três Marias, zona Leste de Porto Velho.
Durante o patrulhamento, os policiais perceberam o homem em atitude suspeita e decidiram realizar a abordagem. Na consulta aos sistemas, descobriram que ele tinha um mandado de prisão em aberto.
A moto pilotada pelo suspeito também apresentava restrição de roubo, confirmando o crime de receptação. O homem foi levado ao Departamento de Flagrantes para as providências legais.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!