BPTAR estoura boca de fumo e prende trio com drogas, armas e munições

Uma ação de policiais do BPTAR nesta quinta-feira (06), resultou na prisão dos criminosos Estevam N. S., Jorge S. N., vulgo “Pimpolho”, e Kaique G. M. B., suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas no beco da 13, bairro Mocambo em Porto Velho.
Equipes do BPTAR foram ao local depois de receberem várias denúncias que membros de uma facção estavam usando rádios comunicadores e escondendo drogas em algumas residências.
Com a chegada das viaturas os suspeitos tentaram fugir correndo, mas foi realizado o cerco e todos foram detidos. Durante buscas com apoio de cães farejadores do BPChoque, a PM encontrou várias porções de maconha, cocaína e crack.
Além de cinco rádios HT, carregadores de pistola, muita munição, dinheiro, uma espingarda, uma besta com flechas, uma tornozeleira eletrônica rompida, um motor e duas bicicletas de procedência duvidosa.
