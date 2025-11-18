Boninho anuncia reality “raiz” e diz que novo programa só terá anônimos

Publicada em 18/11/2025 às 11h30
Boninho se prepara para abrir as inscrições de seu novo reality show, anunciado na última segunda-feira (17). O diretor deixou claro que, desta vez, busca apenas participantes anônimos — nada de influenciadores, celebridades ou ex-participantes de outros programas.
Na chamada publicada em seu Instagram, ele reforçou o recado: “Sem ex, sem celebridades. Reality raiz. Pessoas reais, gente como você. Inscrições em breve, já grava seu vídeo”. Na legenda, Boninho ainda destacou que quanto menos presença nas redes sociais, melhor.
O diretor também adiantou que as vagas serão limitadas. “Sem ex, sem celebridades, sem subcelebridades! Fica ligado”, avisou.
A atração se chama “A Casa do Patrão”, coprodução entre Record e Disney+. Até o momento, detalhes como data de estreia, dinâmica e formato permanecem em sigilo. Este será o primeiro projeto original de Boninho após sua saída da Globo no fim de 2024, ano em que a emissora passou por reestruturação. Atualmente, ele apresenta uma nova fase do The Voice Brasil no SBT e no Disney+, retomando um dos formatos mais marcantes da sua carreira.
A Record anunciou oficialmente o programa em outubro, durante um evento para anunciantes em Lisboa. Na ocasião, Alarico Neves, superintendente comercial multiplataforma da emissora, apresentou a novidade a grandes marcas e afirmou que diversos anunciantes já demonstraram interesse. “Vem aí o verdadeiro reality do Boninho: ‘A Casa do Patrão’”, publicou ele nas redes sociais.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!