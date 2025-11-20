Bolsonarista Damares fala sobre Confúcio: “o senhor é amado por Rondônia, e fiz questão de falar que lhe amo publicamente”

Publicada em 20/11/2025 às 08h47
A senadora Damares Alves, do Republicanos, destacou publicamente sua admiração pelo senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, durante discurso no plenário do Senado. A manifestação ocorreu após a visita que Damares fez ao estado na semana anterior. Confúcio é o único representante da bancada federal rondoniense alinhado ao governo Lula, do PT, enquanto Damares integra a oposição e foi ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos na gestão de Jair Bolsonaro, entre 2019 e março de 2022.
A declaração de Damares foi reproduzida por Confúcio Moura em suas redes sociais. No texto, o senador registrou: “A senadora @damaresalvesoficial usou o plenário para comentar sua recente visita a Rondônia e, entre os assuntos tratados, fez questão de destacar o carinho que percebeu do nosso povo e ainda expressou publicamente seu apreço por mim. Agradeço de coração pelas palavras generosas da senadora. Seguimos juntos, com respeito e compromisso, trabalhando pelo melhor para o Brasil.”
Durante o pronunciamento, Damares relatou a impressão que teve ao visitar o estado e dirigiu-se diretamente ao colega de plenário:
“Presidente [Confúcio exercia a Presidência na sessão], é uma honra subir toda vez à tribuna que o senhor está presidindo, dizer que estive no seu estado a semana passada, e ali eu verifiquei o que eu já sabia, o quanto o senhor é amado por Rondônia, e fiz questão de falar que lhe amo publicamente, tá?”
A senadora concluiu o discurso com uma mensagem dirigida ao estado: “Que Deus abençoe Rondônia".
