Bianca Andrade é condenada a indenizar ex-empresário após disputa judicial

A influenciadora Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, foi condenada pela Justiça a indenizar seu ex-empresário, Flávio Luz, após três anos de disputa judicial. A decisão, proferida em 30 de outubro, fixou o valor inicial de R$ 365.226 por danos materiais — montante que, segundo a defesa do autor, já ultrapassa R$ 900 mil com juros e correções.
O conflito teve início após o rompimento do contrato entre Bianca e Flávio, que alegou não ter recebido as seis parcelas acordadas pelos serviços prestados como empresário da influenciadora. A Justiça reconheceu o descumprimento contratual e determinou o pagamento da indenização.
O processo foi conduzido pelo escritório Montini e Ponce Sociedade de Advogados, que celebrou a decisão. “Esta não é apenas uma vitória financeira, mas uma afirmação de que contratos são feitos para serem cumpridos. Isso cria um importante precedente para o mercado de influência”, afirmou o advogado Nelson Montini à coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles.
A sócia Annie Ponce destacou a complexidade do caso: “Foi uma batalha jurídica onde cada detalhe do contrato e cada prova da dedicação do nosso cliente foram essenciais. A decisão mostra que o Judiciário está atento às novas dinâmicas do mercado digital”.
Flávio Luz foi o responsável por impulsionar a carreira de Bianca Andrade, ajudando a estruturar sua imagem e a negociar seus primeiros contratos publicitários. O rompimento da parceria, ocorrido no auge do sucesso da influenciadora, deu origem à disputa judicial.
Em nota, a defesa de Bianca afirmou que o processo “segue em curso e será analisado pela Justiça dentro dos trâmites legais”, reforçando que a influenciadora “confia integralmente na Justiça e permanece à disposição para colaborar com o esclarecimento dos fatos”.
