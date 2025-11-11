Bárbara Evans chora ao receber aviso de banimento do Instagram: “É muita história”

Publicada em 11/11/2025 às 15h21
Bárbara Evans recorreu às redes sociais da filha nesta terça-feira (11) para avisar os seguidores sobre um problema inesperado em seu perfil principal do Instagram. A atriz relatou que recebeu uma notificação da Meta informando que teria violado as diretrizes da plataforma — o que a deixou apreensiva com a possibilidade de perder a conta.
Segundo Bárbara, tudo começou na manhã de segunda-feira (10), quando tentou acessar o perfil e não conseguiu entrar. “Fui olhar meu Instagram e apareceu que eu estava burlando alguma regra. Não explicaram qual, não tive aviso prévio e disseram que iam analisar minha conta novamente para verificar se eu realmente tinha feito algo de errado”, contou.
A influenciadora afirmou que, ao ler a mensagem da plataforma, ficou em choque. “Lá estava escrito que eles iam deletar minha conta permanentemente. Tenho esse perfil desde o início do Instagram, há 15 anos. É muita história, muito trabalho e dedicação para conquistar cada seguidor”, desabafou.
Preocupada, Bárbara explicou que está buscando orientação jurídica para tentar reverter a situação. “Ainda não sei se vou criar uma conta reserva. Estou conversando com a advogada, mas sei que não será possível recuperar todos os meus seguidores. Agradeço a todos que sempre me acompanharam e peço desculpa por qualquer coisa”, completou.
A notícia rapidamente gerou comoção entre os fãs, que enviaram mensagens de apoio e compartilharam o caso em defesa da influenciadora.
Bárbara Evans aparece aos prantos após ter perfil do Instagram deletado pela plataforma 😨 pic.twitter.com/HPcXlV1m8x— Neto Maciel (@nettomaciiel) November 11, 2025
