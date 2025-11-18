Bandidos fazem buraco na parede e furtam duas lojas na zona leste

Por pvhnoticias.com.br
Publicada em 18/11/2025 às 11h53
Duas lojas foram alvos de bandidos na madrugada desta terça-feira (18), na Avenida José Amador dos Reis, bairro Tancredo Neves em Porto Velho.
Os bandidos primeiro teriam invadido uma loja de celulares, e depois de fazerem um enorme buraco na parede, entraram na joalheria ao lado.
Câmeras de segurança dos dois estabelecimentos comerciais registraram toda ação dos criminosos que furtaram diversos produtos. A equipe do sgt Machado foi acionada para fazer o registro.
Em breve atualização
