Bandidos fazem buraco na parede e furtam duas lojas na zona leste
Por pvhnoticias.com.br
Publicada em 18/11/2025 às 11h53
 Duas lojas foram alvos de bandidos na madrugada desta terça-feira (18), na Avenida José Amador dos Reis, bairro Tancredo Neves em Porto Velho.

 Os bandidos primeiro teriam invadido uma loja de celulares, e depois de fazerem um enorme buraco na parede, entraram na joalheria ao lado.

Câmeras de segurança dos dois estabelecimentos comerciais registraram toda ação dos criminosos que furtaram diversos produtos. A equipe do sgt Machado foi acionada para fazer o registro.

Em breve atualização 

