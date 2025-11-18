AVV comemora geração histórica após conquistar títulos no vôlei de praia e de quadra
 Atletas da Associação Vilhenense de Voleibol (AVV), de Vilhena, alcançaram um marco histórico ao conquistarem, pela terceira vez consecutiva, os títulos do vôlei de praia e do vôlei indoor em disputas escolares.

A parceria entre a AVV e a escola Favoo Copevi demonstrou resultados expressivos. As atletas tornaram-se tricampeãs municipal, regional e estadual, além de conquistarem duas medalhas de prata no vôlei de praia e duas colocações entre as dez melhores — sexto e sétimo lugares — no vôlei de quadra nas últimas edições dos Jogos Brasileiros da Série Ouro. O grupo também garantiu um ouro na Série Bronze.

A maioria das atletas avançará agora para a categoria juvenil, encerrando uma sequência de conquistas considerada difícil de ser igualada.

Sob o comando dos técnicos France Lima (praia) e Silvan Freitas (quadra), grande parte das jogadoras integrou ainda as seleções de base de Rondônia. Mesmo sem idade para a categoria infantil em alguns casos, atletas como Isadora Davanse e as irmãs Rafaela e Sabrina Monteiro também foram convocadas para as seleções juvenis. Em 2024, elas se sagraram campeãs do CBS, realizado no Acre, sendo escolhidas como as melhores em suas posições.

O desempenho desta geração é motivo de orgulho para o voleibol vilhenense, e as atletas passam a integrar o hall de grandes nomes já revelados pela AVV. A associação agradece o apoio do poder público e de empresas privadas. 

