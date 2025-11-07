Avante lançará Breno Mendes e Cássia dos Muletas à ALE/RO; Ricardo Frota é pré-candidato ao Governo de Rondônia; e LCP ataca de novo em Rondônia

Publicada em 07/11/2025 às 08h21
O PESO DA LEI SOBRE O CIDADÃO COMUM É DURO, MAS SE VOCÊ FOR DA LCP OU MST, AÍ AS COISAS SÃO BEM DIFERENTES!
Imagine-se você, cidadão brasileiro comum, andando por sua cidade com uma arma não registrada e, por azar, ser abordado pela polícia. Pelo Estatuto do Desarmamento, você vai preso em flagrante e pode ficar na cadeia entre dois a quatro anos. Ficará entre três e seis anos, quando a ilegalidade for de uma arma considerada de uso exclusivo das Forças Armadas ou da polícia comum. Não há escapatória, cidadão comum, caso você cometa um delito desta gravidade. Você estará ferrado.
Mas... tudo muda, caso você pertença à Liga dos Camponeses Pobres, a LCP, a famigerada associação criminosa, fortemente armada, que ataca propriedades em várias regiões, mas principalmente em Rondônia. Aí o Estatuto do Desarmamento não vale. Ninguém é processado. Não há posição, apenas como exemplo, da Polícia Federal ou do Ministério Público Federal, para prisões imediatas destas pessoas que andam com armamento pesado, alguns com munição de guerra, todas completamente ilegais. Infelizmente, o que pode acontecer (e que ninguém diga que não é verdade!) é que alguém que chame esta entidade de criminosa, ainda possa responder processo.
Se você for um pequeno produtor, se anda com suas mãos cheias de calo, madruga para tirar leite do gado; para cuidar das plantações ou alimentar seus animais, muito cuidado! Mesmo com toda a documentação fornecida pelo próprio governo brasileiro, dependendo de onde seja sua área, Ibama, Funai, Força Nacional, ICMBio e outras forças policiais podem chegar a qualquer momento e colocar fogo na sua casa ou nos seus bens.
Agora, se você fizer parte do MST ou outro movimento de sem-terra, aí a conversa é outra. Primeiro, não haverá restrição dos órgãos federais. O único risco é você ter o azar de encontrar pela frente a Patrulha Rural da PM de Rondônia. Afora isso, risco zero. Se o proprietário da área que você invadir exigir reintegração de posse na Justiça e ela for dada, basta você sair algumas horas do local, para cumprir a ordem. Depois, invada de novo, porque o proprietário terá que entrar novamente na Justiça, começando todo o processo do zero. Azar é de quem tem a terra!
É lamentável ter que se escrever sobre essa absurda discrepância num país onde as leis deveriam ser iguais para todos, mas são pesadas apenas para quem pensa diferente, mas amigas e amenas para os que pensam num sistema que está longe de ser democrático. Num país sério, conduzido por uma Constituição única e não sob interpretação de cada magistrado, estas excrescências jamais se registrariam. Estamos mesmo em tempos nebulosos. Tomara que o Brasil de leis iguais para todos volte logo!
ROCHA CONVOCA LUIZ CLÁUDIO, EX-SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E EX-DEPUTADO FEDERAL PARA SEU GOVERNO
Para quem acha que as mudanças no governo Marcos Rocha já encerraram, a previsão foi errada. Na reta final do seu governo, ele traz para comandar a Emater um dos nomes mais fortes no meio da produção rural do Estado, o ex-deputado federal Luiz Cláudio. Ele substitui no cargo a Luciano Brandão, que o ocupou durante vários anos. Luiz Cláudio foi secretário de agricultura do então governador Ivo Cassol e pessoa muito próxima a ele e à família Cassol.
Deputado federal entre 2015 e 2019, com importante atuação voltada para o apoio aos produtores rondonienses, como, aliás, já havia feito como secretário do Governo, entre 1996 e 2006, com intervalos para ser eleito vereador em Rolim de Moura. Foi também secretário municipal da Agricultura no governo Hildon Chaves, na Prefeitura de Porto Velho. É um dos mais profundos conhecedores do setor no Estado e agora ingressa na equipe do governador Marcos Rocha.
Virão novas mudanças por aí? Enquanto os bastidores da política fervilham, o governador do Estado não comenta nada sobre o assunto, como é da sua forma de atuar. Quando chegar a hora, certamente ele poderá trazer alguns novos nomes na sua administração, mas que se saberá apenas pelo Diário Oficial, depois de decidido. Por enquanto, há apenas ilações e conversas de corredores, sobre o tema.
GUERRA DO LIXO: LÉO DÁ PRAZO PARA NOVA EMPRESA RESOLVER E HILDON DEFENDE CONTRATO COM A MARQUISE
Um problemão, criado por decisão do Tribunal de Contas e por decisões judiciais ora beneficiando uma empresa, ora beneficiando outra, está causando um grande transtorno a quem não tem nada a ver com tudo isso, mas que, quando sai do portão da sua casa para fora, se assusta. O acúmulo de lixo em Porto Velho está atingindo dezenas de bairros. A empresa que fazia a coleta de lixo durante mais de três décadas, sempre sem problemas, foi substituída, por decisão judicial, por outra, que está começando o trabalho e, ao menos até agora, não está dando conta.
O prefeito Léo Moraes gravou um vídeo, informando que deu 24 horas para a nova empresa apresentar um plano de trabalho e 48 horas para que ela recolha todo o lixo acumulado em vários dias. Na quarta-feira, o projeto de ação em todos os bairros foi divulgado. Já a sujeira que toma conta da cidade, precisará provavelmente de uma semana, caso já haja uma blitz para o recolhimento desde agora, para normalizar tudo.
Nesta quinta-feira, o ex-prefeito Hildon Chaves participou do programa Papo de Redação com os Dinossauros (Parecis FM, segunda a sexta, meio dia às 14 horas) quando defendeu o contrato com a Marquise e condenou a decisão da Prefeitura em buscar um contrato emergencial, além de afirmar que o que está acontecendo causa graves prejuízos à população. Enfim, o lixo toma conta das ruas, enquanto decisões judiciais contraditórias colocam a sujeira acumulada e o fedor na frente da casa dos porto-velhenses.
A COP 30 DA IDEOLOGIA, DA BURRICE E DA MALANDRAGEM VAI CUSTAR BEM MAIS DE MEIO BILHÃO DE REAIS POR CADA DIA
O governo brasileiro está preparando um grande teatro para a COP 30, “defendendo a Amazônia” e mostrando às ONGs internacionais e aos poderosos que dominam nossa floresta, que está cumprindo seu papel de combater o agronegócio (diminuindo nossas chances de concorrência com os grandes do mundo). E irá apresentar cenas dantescas de destruição de dragas e balsas do garimpo e de propriedades de pequenos produtores, como provas de que está cumprindo à risca sua parte nas exigências feitas pelos donos do mundo e pela ideologia que ainda insiste em “vender” o aquecimento global, enquanto cada vez mais a verdadeira Ciência prova que ele não existe.
O custo total desta orgia ambiental será maior que 6 bilhões de reais. Ou seja, algo em torno de 545 milhões de reais para cada dia dos onze em que o evento se realizará em Belém do Pará. Certamente os estrangeiros não terão acesso às populações miseráveis que vivem nas favelas, em locais completamente insalubres, sem o mínimo que seres humanos necessitam. Só terão acesso a chefes indígenas religiosamente pagos com dinheiro público, cooptados e zero aos que não aceitam a obrigação de viverem como se estivéssemos ainda nos tempos do Descobrimento. Além disso, poucos saberão os detalhes das várias denúncias de desvios de dinheiro e corrupção, base característica do governo que temos.
Enquanto os globalistas continuam vendendo a ideia do perigo de que o Planeta entre em colapso, por um aquecimento global que eles anunciam há décadas (como o fez, por exemplo, um grupo de cientistas brasileiros nos anos 80, “anunciando” que em 2020 as floresta amazônica seria um deserto) ou ameaçando o mundo com o derretimento das geleiras (enquanto elas nunca cresceram tanto) os bilhões de dólares continuarão caindo na conta destes malandros planetários. Aqui, é por burrice, ideologia e grana. Lá fora, apenas por esperteza e por grana. O mundo continua sendo dominado por idiotas descerebrados e por malandros espertos. A COP 30 está chegando!!!
LINDA DECORAÇÃO NO PALÁCIO DO GOVERNO E PRAÇA DA CIDADE ATÉ COM PISTA DE GELO MARCAM FESTEJOS DE NATAL
O Natal está aí. Tanto o Governo do Estado quanto a Prefeitura estão investindo pesado, embelezando a cidade, para que o porto-velhense tem uma festa colorida e animada do final de ano. O primeiro passo foi dado pelo governador Marcos Rocha e pela primeira dama Luana Rocha. Acompanhado dos filhos, o casal lançou o Natal de Luz, no início desta semana, embelezando toda a estrutura do Palácio Rio Madeira e seu conjunto de prédios. O casal convocou as famílias para visitarem a área toda preparada com as luzes natalinas e desejou um grande Natal a todos.
Enquanto isso, o prefeito Léo Moraes usa seus tradicionais vídeos para anunciar uma gigantesca festa natalina no Parque da Cidade, fundos do Porto Velho Shopping. Ali, além de uma rica decoração, haverá uma novidade que certamente atrairá muita gente: uma pista de patinação no gelo. Parece mentira de 1º de Abril, mas é mesmo uma realização natalina, inédita para a Capital dos rondonienses. Léo garante outras atrações e decorações especiais também para outras áreas da cidade. O Parque ficará fechado até o próximo dia 21, quando só então será reaberto festivamente, com sua decoração e com a pista gelada.
Num momento em que a economia do Estado chega a um patamar diferenciado, crescendo mais que a média nacional e proporcionando o segundo menor índice de desemprego do país, dados que Marcos Rocha comemora como avanços importantes do seu governo, a esperança é que tenhamos um Natal com crescimento de vendas no comércio e avanços em todos os municípios rondonienses. Com praças, prédios e vários locais festivamente iluminados e decorados, o Natal começa a chegar com esperança de dias melhores para todos.
AVANTE TERÁ SÓ CANDIDATOS À ASSEMBLEIA E O PARTIDO NOVO VEM COM EMPRESÁRIO CONTI PARA A CÂMARA FEDERAL
Há os partidos tradicionais, com seus candidatos de sempre e há os que estão buscando o poder, alguns optando personagens já conhecidos, mas com futuro bastante viável e há os que só pensam no futuro, querendo começar agora a batalhar por mudanças profundas. Explica-se. Se está tratando do Avante, que tem tudo para dar um salto na eleição em Rondônia, no ano que vem e no Partido Novo, que está começando uma batalha para mudar a política, levando-a a defender teses que se baseiam no capitalismo, na segurança jurídica e na econômica. Os dois apostam que o eleitor quer mudanças do quadro atual, para poderem crescer.
O Avante já está formado e terá uma nominata completa para buscar entre duas a três vagas na Assembleia Legislativa, segundo planeja seu presidente regional, o ex-deputado Jair Montes. O partido, aliás, já tem em torno de 30 pretendes à ALE, entre as quais três mulheres. Está buscando ainda atrair pelo menos mais quatro mulheres, para superar a cota exigida pela Justiça Eleitoral. Alguns nomes conhecidos, como o vereador Breno Mendes e a deputada Cássia dos Muletas, já estão na relação.
E o Partido Novo? Nesta quarta-feira, no final da tarde, no Restaurante Pittbull, beira do Madeira, membros do partido se reuniram para tratar da trajetória para 2026. Apoiando as privatizações de Paulo Guedes, a defesa da propriedade de Jair Bolsonaro, a segurança de fronteiras de Donald Trump, os cortes no Estado de Milei e a repressão ao crime de Nayib Bukele, o Novo quer apresentar suas ideias para o rondoniense. Ricardo Frota será candidato ao Governo e o partido tem um empresário, cara nova na política, como destaque na disputa pela Câmara Federal. Trata-se Maurício Conti, mestre em engenharia, produtor rural, empreendedor em energias renováveis.
LIDERANÇAS SE MOVIMENTAM PARA LEILÃO QUE AJUDA A MANTER OS 15 MIL ATENDIMENTOS MENSAIS DO HOSPITAL DO CÂNCER
No ano passado, os custos do maior hospital da região norte na luta contra o câncer foi de 48 milhões de reais. A arrecadação dele, mesmo com vários leilões, apoios e iniciativas, foi de 35 milhões. Ou seja, o déficit foi de 13 milhões. Todos os anos, o Hospital do Amor de Rondônia atende, em média, 15 mil pessoas/mês. Salva milhares de vidas. Dá esperança para doentes atacados por este terrível mal, em suas mais variadas facetas mortais. É pensando em tudo isso, na importância do hospital e nas suas necessidades para continuar atendendo cada vez mais gente, que um grupo de empresários rondonienses realiza pelo décimo ano consecutivo, um grande leilão, para apoiar toda a estrutura a disposição da população.
Nesta semana, aconteceu o lançamento do Leilão Direito de Viver deste ano, pela primeira vez comandado pelo novo presidente do grupo, o pecuarista Ivanir do Amaral. Com a presença de autoridades convidadas, todas doadoras, houve o lançamento oficial, num restaurante da Capital. Presenças ilustres foram registradas, entre tantas outras: o ex- governador João Cahulla; o líder empresarial Adélio Barofaldi e o deputado federal Fernando Máximo. Além do gado que será leiloado nesta sexta-feira, neste ano haverá ainda o sorteio de um carro zero quilômetro e de uma moto, para contribuições menores.
Ivanir do Amaral explica que “a importância de iniciativas como estas é vital para ajudar o Hospital do Amor. Ele recebeu do SUS cerca de sete milhões de reais mensais, para mais de 15 mil atendimentos. Mas o custo real, a cada 30 dias, é de 11 milhões de reais. Há um déficit de cerca de quatro milhões mensais. Então, como ele consegue sobreviver? É através destas iniciativas, de leilões feitos em vários municípios, vários distritos”. Ivanir convoca todos os empresários e a população para apoiar os leilões e apoiar o Hospital do Amor.
CRISPIN QUER QUE DEFICIENTES VISUAIS TENHAM ACESSO A DOCUMENTOS EM BRAILE OU ATRAVÉS DE ÁUDIO
Os deficientes visuais enfrentam uma série de dificuldades, em sua convivência do dia a dia. Por isso, há que se destacar projeto aprovado pela Assembleia Legislativa, de autoria do deputado Ismael Crispin, que garante às pessoas com deficiência visual o direito de receber certidões de nascimento, casamento e óbito em Braile ou em formato de áudio, conforme solicitação do interessado. Com a aprovação, a proposta segue agora para sanção do governador Coronel Marcos Rocha, representando um importante avanço em favor da inclusão e acessibilidade no estado. O texto determina que os cartórios disponibilizem o conteúdo das certidões de duas formas. Ou por meio de transcrição em Braile, entregue em papel ao solicitante ou em formato de áudio acessível via QR-Code, impresso na própria certidão, possibilitando a leitura automatizada do documento por dispositivos eletrônicos.
Segundo Ismael Crispin, o objetivo é assegurar o direito de acesso à informação com autonomia e dignidade. “Esse projeto nasceu do compromisso com a inclusão e o respeito. Garantir que as pessoas com deficiência visual possam ter acesso às suas próprias certidões é promover cidadania de verdade”, disse o parlamentar. No seu mandato, aliás, Crispin tem se dedicado também às causas de pessoas portadoras de deficiência, preocupado em amenizar o máximo possível suas dificuldades
O parlamentar lembrou ainda que a iniciativa segue as normas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que padronizou os modelos de certidões do registro civil em todo o país, tanto no formato físico quanto eletrônico. “A tecnologia deve estar a serviço das pessoas, principalmente aquelas que têm mais dificuldades. Esse projeto é um passo importante para tornar os serviços públicos mais acessíveis e humanos”, comemorou Ismael Crispin.
PACELE ATUA NA COMISSÃO DA CÂMARA PARA MELHORAR O TRÂNSITO E A MOBILIDADE NA CAPITAL
Uma cidade enorme, com necessidades proporcionais à sua grandeza e um trânsito que precisam cada vez mais atenção do Poder Público. É neste contexto que o vereador Márcio Pacele, o mais votado na última eleição, como membro da Comissão Permanente de Transporte e Trânsito na Câmara Municipal de Porto Velho. Nas reuniões, Pacele tem buscado fortalecer as discussões sobre projetos voltados à mobilidade urbana, sinalização e segurança viária no município.
Numa das últimas reuniões, foram debatidas propostas que tratam da modernização da sinalização e da transparência nas ações de trânsito. Pacele tem garantido que as pautas avancem, segundo ele, “com responsabilidade e foco no bem-estar da população”. Reconhecido por seu compromisso com as demandas da sua cidade, o vereador tem atuado para aproximar o Legislativo das necessidades reais dos porto-velhenses, “especialmente nas áreas que envolvem transporte público, tráfego urbano e valorização dos profissionais que trabalham diariamente nas ruas”, segundo destaca.
A atuação de Márcio Pacele na Comissão, assim como o faz em outras áreas em que atua, reflete “nosso compromisso com o desenvolvimento de uma cidade mais organizada, acessível e segura para todos”. O vereador tem acompanhado de perto as inovações e mudanças necessárias no trânsito, segundo ele, sempre com a intenção de atender as demandas da comunidade, preocupado em buscar soluções concretas para os desafios da mobilidade urbana em Porto Velho.

