Atriz afasta fã que invadiu área e protege Ariana Grande em pré-estreia de “Wicked 2”

Publicada em 13/11/2025 às 15h07
Durante a pré-estreia de Wicked: Parte 2 em Singapura, Cynthia Erivo protagonizou um momento de proteção ao impedir que um fã alcançasse Ariana Grande. As duas, acompanhadas de Michelle Yeoh, cumprimentavam admiradores quando uma pessoa rompeu a barreira de segurança e correu em direção à intérprete de Glinda.
A invasão durou poucos segundos: Erivo rapidamente interceptou a pessoa, afastou o invasor e abraçou Ariana Grande. O vídeo com a cena viralizou nas redes sociais.
O elenco tem participado de pré-estreias ao redor do mundo. No Brasil, o evento aconteceu em 4 de novembro. A sequência continua explorando o universo de Wicked, ampliando a narrativa introduzida no primeiro filme sobre as bruxas de Oz. O diretor Jon M. Chu já havia adiantado que a segunda parte apresenta tom e abordagem distintos, funcionando como um “novo capítulo” para a história.
Segundo o cineasta, é no segundo longa que os conflitos centrais e o amadurecimento das personagens ganham força. Wicked: Parte 2 chega aos cinemas brasileiros em 20 de novembro.
i’m genuinely so grateful ariana has cynthia we really all need a friend like cynthia erivo honestly pic.twitter.com/8q58psP8T5— leland is seeing miss grande (@lelandweszka) November 13, 2025
