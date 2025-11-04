Ator revela que precisou esconder o marido por anos: “Não tinha o direito de assumir”

Publicada em 04/11/2025 às 16h25
O ator Anderson Muller, conhecido por interpretar Abel em “Caminho das Índias” (2009), emocionou o público ao revelar que precisou esconder por muitos anos o relacionamento com o médico Paulinho, seu companheiro há mais de duas décadas. A confissão foi feita durante entrevista ao programa “Companhia Certa com Ronnie Von”.
“Ele é o amor da minha vida, um grande companheiro. É uma história que começou lá atrás. Na minha geração, a gente não tinha o direito de assumir absolutamente nada. Estamos juntos há 21 anos. Ele é o meu porto seguro, o que me faz viver e ter ânimo”, declarou o ator, visivelmente emocionado.
Muller contou que o casal viveu boa parte da relação em sigilo, por medo do preconceito e da reação pública. A decisão de tornar o amor público aconteceu apenas em 2021, após um episódio marcante envolvendo o parceiro. “Eu falei: ‘chega’. Por que vou deixar de falar do amor que eu tenho, um grande amor? Eu vivi uma relação com a minha ex-mulher, tive meus dois filhos. E esse é o maior amor de todos. A gente tem que assumir o que sente e o que a gente é”, desabafou.
Antes de Paulinho, Anderson foi casado com a atriz Marcela Muniz, entre 1992 e 1996, com quem teve dois filhos: a atriz Thaís Muller, de 33 anos, e o músico Thiago Muller.
O público só descobriu o relacionamento em junho de 2021, quando o ator compartilhou uma homenagem nas redes sociais para celebrar o Dia dos Namorados.
