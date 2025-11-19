Ator de “Tremembé” revela processo para interpretar Roger Abdelmassih em conversa com veículo de Rondônia

Publicada em 19/11/2025 às 15h24
O jornalista Vinicius Canova, do Informa Rondônia, entrevistou o ator Anselmo Vasconcellos, intérprete de Roger Abdelmassih na série de sucesso “Tremembé”, do Amazon Prime Video. Conhecido por papéis marcantes no cinema e na televisão, Vasconcellos explicou como se aproximou do personagem e quais desafios enfrentou ao retratar um dos nomes mais controversos do sistema prisional brasileiro.
Durante a conversa, o ator contou que sua entrada na produção começou com um teste específico para o papel, no qual precisou interpretar um pequeno trecho antes de ter acesso ao roteiro completo. Ele destacou que o material final passou por quatro anos de desenvolvimento e múltiplos tratamentos, construindo uma estratégia narrativa em que o personagem ganha densidade e impacto principalmente a partir do quinto episódio. Segundo Vasconcellos, a série apresenta Abdelmassih gradualmente, evidenciando sua manipulação e tentativas de evitar as consequências de seus crimes dentro da prisão.
A preparação visual também foi decisiva. O ator relatou que a equipe de caracterização trabalhou minuciosamente para reproduzir a aparência do ex-médico de forma fiel e respeitosa ao conteúdo do caso. Ele descreveu o set como um ambiente de cuidado e seriedade, voltado para garantir que a representação de crimes descritos nos autos do Ministério Público fosse tratada com rigor documental. “Nada foi inventado”, afirmou, ao reforçar que todo o material que compõe a narrativa está baseado em registros oficiais.
Vasconcellos contou ainda que viveu em São Paulo durante as gravações, imerso na atmosfera urbana e carregada que envolve a série. Ele explicou que evitou imitar trejeitos ou modos de falar do condenado, optando por construir a atuação a partir de uma entrega emocional e mental que traduzisse o impacto dos fatos narrados. Ele disse que foi surpreendido com a recepção do público e usou uma metáfora para descrever o momento: “Dessa vez, veio um dourado robusto na minha linha”.
O ator também recordou momentos marcantes da carreira, como papéis desafiadores no cinema, participações em filmes premiados e trabalhos no humor televisivo, incluindo diferentes fases do programa Zorra, da TV Globo. Para ele, a diversidade de funções e personagens ao longo das décadas o preparou para assumir figuras de grande complexidade dramática, como Abdelmassih.
Ao final da entrevista, Vasconcellos enviou uma mensagem ao público rondoniense, lembrando que guarda carinho especial pela relação antiga com a região e pelas experiências acumuladas ao longo de sua trajetória profissional.
LEIA EM:
https://informarondonia.com.br/2025/11/19/em-entrevista-exclusiva-ao-informa-rondonia-ator-da-serie-de-sucesso-tremembe-fala-como-foi-viver-o-estuprador-em-serie-roger-abdelmassih/
Comentários
Seja o primeiro a comentar!