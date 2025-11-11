Ator da Globo passa mal após engolir gasolina: “Ficou feio!”

Publicada em 11/11/2025 às 11h26
O ator Leandro Lima assustou os fãs ao revelar, nesta segunda-feira (10), que precisou ser levado às pressas ao hospital após ingerir gasolina por engano. Ele publicou uma foto nos Stories do Instagram em que aparecia deitado em uma cama, recebendo soro na veia.
Com a repercussão, o artista resolveu contar o que aconteceu. “Calma, gente, calma. Eu postei de bobeira e depois vi que tem um monte de gente perguntando por que eu estou no hospital. Seguinte: eu já tinha feito isso muitas vezes, tirar gasolina de um tanque para outro, e nunca aconteceu nada”, explicou.
Leandro contou que estava em casa quando tentou transferir combustível da moto para o Fusca, mas acabou engolindo parte da gasolina. “Puxei e a gasolina não veio. Baixei a mangueira e, quem já fez isso sabe, ela ficou com combustível no meio do caminho. Aí dei uma puxada grande e acabei ingerindo e engasgando com a gasolina”, relatou.
O ator afirmou que chegou a sentir falta de ar após o incidente. “Ficou feio! Me deu uma falta de ar, acho que tenho alguma alergia a isso. Vim para o hospital e preferiram me deixar em observação para ver se não entrou gasolina no pulmão. Fiz o exame e, provavelmente, não entrou. O engasgo foi mais para expelir mesmo”, contou.
Depois de receber alta, Leandro tranquilizou os seguidores e garantiu que estava bem. “Não entrou gasolina no pulmão, graças a Deus. Só estou com fome, não me deixam comer nada e com um bafo de gasolina desgraçado”, brincou.
Bem-humorado, ele ainda fez um alerta: “Se precisar colocar gasolina no carro, pega do reservatório e faz com segurança, que é melhor. Estou me sentindo um próprio Fusca”, ironizou.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!