Ator compara prisão de Bolsonaro à crucificação e fala em “sistema anticristão”

Publicada em 24/11/2025 às 15h20
A prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro no sábado (22) provocou forte reação do ator Felipe Folgosi, que publicou um vídeo emocionado nas redes sociais. No registro, divulgado em seu Instagram, o artista critica a decisão do ministro Alexandre de Moraes e afirma que o Brasil enfrenta um “sistema anticristão”.
Com os olhos marejados, Folgosi diz enxergar caráter religioso na repercussão da vigília organizada por apoiadores do ex-presidente. Para ele, as críticas ao ato seriam sinal de intolerância. “Vigília de oração no Brasil é motivo de prisão. Isso deixa clara a perseguição ao cristianismo”, declarou.
Ao longo do vídeo, o ator também comparou a prisão preventiva ao episódio da crucificação de Jesus Cristo, alegando que ambos seriam resultados de julgamentos injustos. Folgosi finalizou a gravação citando um versículo bíblico e pedindo orações por Bolsonaro.
A manifestação ocorreu poucas horas após o Centro Integrado de Monitoração Eletrônica relatar ao STF que a tornozeleira do ex-presidente apresentava marcas compatíveis com tentativa de abertura. Agentes afirmaram que Bolsonaro primeiro disse ter batido o equipamento na escada, mas depois admitiu o uso de um ferro de solda. A tornozeleira foi substituída ainda de madrugada.
A prisão preventiva foi decretada pela manhã, após a Polícia Federal apontar risco à ordem pública e mencionar a vigília convocada pelo senador Flávio Bolsonaro diante do condomínio onde o ex-presidente cumpre medidas judiciais.
