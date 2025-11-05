Ator acusa Agatha Moreira de articular sua saída de novela: “Vou fazer um estardalhaço”
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 05/11/2025 às 11h16
O ator Pablo Moraes fez graves acusações contra a atriz Agatha Moreira durante uma live nas redes sociais nesta terça-feira (4). Segundo ele, a artista teria sido responsável por sua saída da novela “Mania de Você”, exibida pela TV Globo, o que teria desencadeado um quadro de depressão.

Pablo afirmou que pretende acionar advogados e recorrer à imprensa para tratar do caso. “Agatha Moreira mentiu dentro da Globo, me tirou da novela Mania de Você e colou o Nicolas Prattes. Ela fez o cara perder um filho”, declarou o ator, fazendo referência ao aborto espontâneo sofrido por Sabrina Sato, esposa de Nicolas.

Ainda durante a transmissão, o artista disse que o episódio afetou sua saúde mental e sua carreira. “A novela ia mal, a Globo teve prejuízo, me deu uma depressão e agora estou aqui falando isso porque eu vou voltar para o Brasil, vou acessar advogados, Justiça, o Leo Dias, vou fazer um estardalhaço, e a galera vai entender”, afirmou.

Pablo Moraes iniciou a carreira em produções da Globo e integrou o elenco de “Malhação”. Atualmente, vive fora do país, mas informou que deve retornar ao Brasil em breve para tratar das questões judiciais relacionadas ao caso.

