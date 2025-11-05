SOLTOU O VERBO

Ator acusa Agatha Moreira de articular sua saída de novela: “Vou fazer um estardalhaço”

Ator Pablo Moraes acusa Agatha Moreira de articular sua saída da novela “Mania de Você” e diz que episódio o levou a enfrentar depressão; caso deve seguir para a Justiça