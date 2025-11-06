Atlética Titanium vence Primos e pega o Milão na decisão do Campeonato Municipal de Futebol

Publicada em 06/11/2025 às 14h24
Atlética Titanium e Primos Mercado Cristal fizeram, na noite de quarta-feira, 6, no Estádio Portal da Amazônia, um duelo marcado por disputas no meio-campo e repleto de oportunidades, mas com apenas uma delas convertida em gol.
De olho na vaga na decisão do Campeonato Municipal de Futebol, Atlética e Primos entraram em campo focados e obstinados em não dar ao adversário qualquer oportunidade de chegar ao gol. Com tanta determinação, o que se viu ontem, no gramado do Portal da Amazônia, foi uma partida que poderia, sem qualquer dúvida, ser a final do Municipal. Mas não era, e apenas uma delas estará na decisão. E quem estará lá será a Atlética, que venceu por 1 a 0, com gol marcado por Caio Eduardo aos 19 minutos da segunda etapa.
A Atlética chega à decisão do título invicta e com 100% de aproveitamento, tendo vencido todos os cinco jogos que disputou. O time marcou 18 gols e sofreu 5. Já o Milão Carroceria Castilho, adversário da Atlética na decisão, sofreu uma derrota por 1 a 0 na primeira fase da competição. Por outro lado, o Milão tem um ataque mais efetivo, tendo marcado 19 gols em cinco jogos, e tem também uma defesa mais consistente, tendo sofrido apenas 4 gols.
Expostos os históricos e os números de cada um dos finalistas, a única conclusão possível de ser sustentada é a de que a partida que decidirá o título do Campeonato Municipal de Futebol será de muita intensidade. As duas equipes têm encontro marcado no dia 22 de novembro, no Estádio Portal da Amazônia.
