Atletas policias do estado de Rondônia receberam homenagem em sessão solene

O voto de louvor, proposto pela deputada estadual Dra. Taíssa (Podemos), condecorou cerca de 27 atletas da segurança pública que se destacaram no cenário internacional.
Os votos foram entregues individualmente, simbolizando o reconhecimento a cada atleta que, com sua dedicação, serve de exemplo para os colegas e para jovens que se dedicam ao esporte, reforçando o lema de que o esporte e a segurança caminham juntos.
A solenidade foi abrilhantada pela participação do Coral Vozes do Legislativo, que interpretou o hino do estado de Rondônia.
Em seu discurso, a deputada Dra. Taíssa, que integrou a Polícia Militar em 2010, expressou seu entusiasmo: “Eu fui da Polícia Militar em 2010 e ver esse trabalho que está sendo desenvolvido dentro da corporação, de montar um time, de fazer os policiais sonharem e, principalmente, de ter uma atividade de contraturno na questão do esporte, é digno de glória, é digno de palmas”, declarou a parlamentar.
Apoio e Presenças Notáveis
Além dos atletas homenageados, a solenidade contou com a presença de diversas autoridades, incluindo:
- Diego César, Subdefensor Público-Geral do Estado de Rondônia;
- Célio Luiz de Lima, Diretor-Geral da Polícia Penal de Rondônia;
- Dr. Clemilson Benarroque, Conselheiro Estadual, representando a OAB Seccional Rondônia;
- Coronel PM Agleyson Rodrigues Cavalcante, Gerente da equipe da Polícia Militar.
Os atletas participaram dos jogos nos Estados Unidos com o apoio de uma emenda parlamentar da deputada, crucial para a viagem. Com esse suporte, eles conquistaram o terceiro lugar, representando o estado de Rondônia e elevando a força da Polícia Militar para além do esporte.
O sargento Ronielson Amâncio, atleta do time de futebol/futsal, compartilhou a emoção da equipe: “Ficamos descrentes de que iríamos, mas graças à ajuda da deputada Dra. Taíssa, esse sonho foi possível e conseguimos um bom resultado”, afirmou.
Na ocasião, a deputada também foi surpreendida com uma homenagem dos times de futebol e futsal, que agradeceram o apoio e a presentearam com a camisa do time, nas cores verde e amarelo.
As equipes agora se preparam para o próximo desafio: a competição que ocorrerá na Austrália daqui a dois anos.
