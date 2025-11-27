Atendendo pedido de lideranças locais, Gislaine Lebrinha assegura R$ 200 mil para a saúde de Rio Crespo

Publicada em 27/11/2025 às 16h42
A deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil) esteve em Rio Crespo e anunciou o investimento de R$ 200 mil para fortalecer o setor da saúde do município. O valor atende a um pedido do vereador Geraldo da Obra.
“A saúde é uma das áreas que mais exige atenção e estrutura. Nosso compromisso é apoiar os municípios para que o atendimento chegue com mais qualidade a quem precisa”, afirmou a deputada Gislaine Lebrinha.
Durante a agenda, a parlamentar agradeceu a presença das autoridades e profissionais de saúde, entre eles a diretora de Saúde Valdete, e a gerente de Enfermagem Adelaide e o secretário de Saúde Alex, destacando o empenho e a dedicação da equipe local.
O recurso representa um reforço essencial para os serviços de saúde, permitindo a melhoria do atendimento à população e a ampliação da estrutura da rede municipal.
