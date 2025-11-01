Assessoria confirma processo entre Zé Felipe e Virginia Fonseca, mas nega disputa pública

Publicada em 01/11/2025 às 11h26
Após os rumores de que Zé Felipe teria acionado a Justiça para investigar os gastos de Virginia Fonseca antes da partilha de bens, a assessoria do ex-casal se manifestou na tarde desta sexta-feira (31). Em nota enviada à revista Quem, os representantes confirmaram a existência de um processo, mas negaram qualquer conflito fora do âmbito judicial.
“A informação não procede e tudo que ocorre dentro da partilha de bens será somente pelo viés legal, que é o meio judicial. Nenhuma informação sobre o processo será compartilhada ou comentada de ambos os lados”, informou inicialmente a equipe.
Os boatos começaram após a colunista Fabíola Reipert divulgar que o cantor teria solicitado uma auditoria urgente nas empresas e patrimônios mantidos em conjunto com a influenciadora.
Mais tarde, a assessoria do ex-casal enviou uma nova nota à imprensa, atualizando o posicionamento e confirmando que há um processo em andamento desde agosto, tramitando sob segredo de Justiça na vara cível do Tribunal de Goiás. “Só atualizando a resposta: tudo que ocorre dentro da partilha de bens será somente pelo viés legal, que é o meio judicial”, reforçaram.
