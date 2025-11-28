Assembleia Legislativa homenageia setores da Pesca Esportiva e Apicultura de Rondônia

Publicada em 28/11/2025 às 10h15
A Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) promoveu, na última quinta-feira (27), uma sessão solene para homenagear a Associação dos Condutores de Pesca Esportiva (ACEP-RO) e a Associação de Apicultores e Meliponicultores (Apama). O evento reconheceu o trabalho que impulsiona o desenvolvimento sustentável no estado. O Requerimento 2779/2025, proposto pela deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil), buscou dar destaque público aos profissionais que atuam em dois pilares econômicos estratégicos para o futuro de Rondônia.
A parlamentar destacou que sua atuação une ação legislativa, investimento direto e reconhecimento institucional, com foco em transformar os recursos naturais em crescimento sustentável. "O que a população espera de nós? Espera coragem para transformar nossos recursos naturais em crescimento sustentável, unindo proteção ambiental, geração de emprego e renda. Esse é o coração do meu mandato", afirmou Ieda Chaves.
Em seu discurso, a deputada informou ter destinado R$ 2,4 milhões em emendas parlamentares para impulsionar e expandir eventos de pesca esportiva no estado. Os recursos chegaram a comunidades de Porto Velho (Jaci-Paraná e Vila Calderita), Pimenta Bueno, Cabixi, Candeias do Jamari e Guajará-Mirim.
"A pesca esportiva deixou de ser apenas uma prática de lazer e se tornou uma vocação econômica do nosso estado", declarou Ieda Chaves. A iniciativa gerou empregos temporários e fortaleceu o turismo regional, incluindo a organização do Circuito de Pesca Esportiva – Elas Pescando, que recebeu R$ 1,5 milhão e ampliou a participação feminina no esporte.
Paralelamente, Ieda Chaves investiu R$ 250 mil no fortalecimento da Apicultura e Meliponicultura, setor estratégico que, ao apoiar a criação de abelhas, garante a polinização essencial para o equilíbrio ambiental e amplia a renda das famílias rurais. “A proposta final é clara: construir políticas públicas permanentes, fortalecer setores estratégicos e projetar uma imagem positiva do nosso estado para o Brasil e para o mundo”, defendeu.
Visão estratégica e crescimento econômico
A diretora executiva da Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri), Érica Aparecida de Almeida Basques Ferrão, que representava a pasta, ressaltou o compromisso do governo, destacando o papel da agricultura, pesca e turismo na economia local. "É muito importante termos essa visão do estado, desses dois setores, que realmente movimentam a economia", declarou.
“Então, nós temos feito gestão, temos levado e fortalecido a nossa agricultura nos quatro cantos do estado de Rondônia. E é um prazer estar aqui, nesta homenagem louvável que a deputada [Ieda Chaves] está apresentando aos nossos apicultores, à nossa comunidade de pesca e turismo, que fortalece e gera renda também.”
Valorização de quem "faz acontecer"
A engenheira de pesca Raica Esteves Xavier Meante, representando a Superintendência Federal do Ministério da Pesca e Aquicultura em Rondônia, destacou a relevância da pesca esportiva como um dos maiores potenciais turísticos da região. Em sua fala, Raica Xavier afirmou que "o governo do estado acerta muito em desenvolver esse setor" e que o investimento na área demonstra uma visão estratégica para o crescimento econômico rondoniense.
Homenageados da Apicultura, Meliponicultura e Pesca Esportiva recebem certificados em reconhecimento ao trabalho que fortalece a economia e o turismo no estado (Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO)
“É muito importante valorizar as pessoas que estão dentro dessa cadeia, porque são elas que fazem o setor andar e se desenvolver, e isso é muito importante para o estado. O Ministério está à disposição em qualquer demanda que vocês possam ter, que possamos ajudar, nós estamos atentos a isso. Nós também estamos atentos a diversas demandas da pesca artesanal e estamos em conversa com o governo do estado para uma nova legislação. Eu parabenizo todas as pessoas que serão homenageadas aqui, porque é muito importante valorizar as pessoas da nossa terra que estão trabalhando, e não trabalham desde hoje”, declarou Raica Esteves.
Políticas ambientais e esportivas
Já a subsecretária estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), Letícia Cristina Machado Batista, reafirmou o compromisso de incentivo à pesca esportiva em Rondônia como vetor de desenvolvimento sustentável, turismo e fortalecimento das políticas ambientais e esportivas. “A pesca, os rios e os peixes de Rondônia levam o nome do nosso estado não só para fora do próprio estado, mas também para o mundo. Vimos que a pesca esportiva na modalidade de competição vem crescendo no Brasil”, disse.
Letícia Cristina lembrou ainda que, recentemente, o Amazonas e Minas Gerais consideraram oficialmente a pesca esportiva na modalidade de competição por meio de lei, e demonstrou compromisso ao dizer: “Conte conosco, porque tudo o que vem agregar para o nosso estado pode nos interessar. Somos um estado muito jovem e com muito a fazer; precisamos ter esse olhar de investimento sustentável e trazer o turismo”, acrescentou.
Construção de sociedade mais justa
A fala da coordenadora do Escritório Estadual do Ministério da Cultura (MinC) em Rondônia, Silvia Pinheiro, destacou a importância da equidade e o elo entre esporte, cultura e meio ambiente, aproveitando a ocasião para anunciar um aporte financeiro significativo para o estado. "Nós não estamos num processo de disputa com os homens, mas a gente quer a equidade. Isso é importante para construir uma sociedade justa e fraterna."
Proposta da deputada Ieda Chaves reconhece quem transforma os recursos naturais em crescimento sustentável (Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO)
"Rondônia, para vocês saberem, vai ter um investimento de R$ 60 milhões nos próximos quatro anos, somente para a cultura", e acrescentou ainda o papel social aos homenageados: "Vocês que representam os atletas e a pesca esportiva, e vocês que estão na cultura, têm um papel fundamental para manter a sustentabilidade do nosso meio ambiente."
Lista de homenageados
|
Nome
|
Homenagem
|
Função
|
Fábio Rodrigues Fregona
|
Título Honorífico de Cidadão Honorário do Estado de Rondônia
|
Influenciador de Pesca Esportiva
|
Anderson Carvalho Guedes
|
Título Honorífico de Cidadão Honorário do Estado de Rondônia
|
Influenciador de Pesca Esportiva
|
João Luiz Cordeiro Júnior
|
Título Honorífico de Honra ao Mérito
|
Influenciador de Pesca Esportiva
|
Danillo Fernandes Lopes
|
Voto de Louvor
|
Diretor Executivo ACPE/RO
|
Lucineide Batista Pereira
|
Voto de Louvor
|
Diretora Técnico-Científica ACPE/RO
|
Júnior Cavalcante Vieira
|
Voto de Louvor
|
Diretor Financeiro-Administrativo ACPE/RO
|
Edilaine Aredes Anastácio
|
Voto de Louvor
|
Diretora de Marketing Territorial ACPE/RO
|
Erivelton Faustino Dias Morhey
|
Voto de Louvor
|
Conselheiro Fiscal ACPE/RO
|
Valdir Soares Leite
|
Voto de Louvor
|
Conselheiro Fiscal ACPE/RO
|
Reginaldo Gomes Justiniano
|
Voto de Louvor
|
Conselheiro Fiscal ACPE/RO
|
Fagner Soares da Silva
|
Voto de Louvor
|
Suplente do Conselho Fiscal ACPE/RO
|
Jailton Nascimento dos Santos
|
Voto de Louvor
|
Suplente do Conselho Fiscal ACPE/RO
|
Vilson dos Santos Souza
|
Voto de Louvor
|
Presidente APAMA
|
Agnaldo Lube
|
Voto de Louvor
|
Vice-Presidente APAMA
|
Sérgio Magno de Miranda
|
Voto de Louvor
|
Secretário-Geral APAMA
|
Sanção Alencar Ferreira
|
Voto de Louvor
|
Tesoureiro APAMA
|
Jonascelio Pereira Costa
|
Voto de Louvor
|
1° Conselheiro Fiscal APAMA
|
Aílton Severino da Silva
|
Voto de Louvor
|
2° Conselheiro Fiscal APAMA
|
Ocimar Tavares de Sousa
|
Voto de Louvor
|
3° Conselheiro Fiscal APAMA
|
Josuel Angelo Ravani
|
Voto de Louvor
|
Presidente de Honra APAMA
|
Cezar Cordeiro da Silva
|
Voto de Louvor
|
Empresário - Aventura Caça e Pesca
|
Edmar de Oliveira Assis
|
Voto de Louvor
|
Guia de Pesca
|
Jardson Costa Mendonça
|
Voto de Louvor
|
Empresário - Bão de Pesca
|
Rafael Vargas Farias
|
Voto de Louvor
|
Empresário - Rafa Loures Pesca e Náutica
|
Silvio Luiz Cordeiro da Silva
|
Voto de Louvor
|
Empresário - Lojão da Pesca
|
Roseval Guzo
|
Voto de Louvor
|
Apicultor
