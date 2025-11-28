Assembleia Legislativa homenageia setores da Pesca Esportiva e Apicultura de Rondônia
Por Etiene Gonçalves
Publicada em 28/11/2025 às 10h15
A Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) promoveu, na última quinta-feira (27), uma sessão solene para homenagear a Associação dos Condutores de Pesca Esportiva (ACEP-RO) e a Associação de Apicultores e Meliponicultores (Apama). O evento reconheceu o trabalho que impulsiona o desenvolvimento sustentável no estado. O Requerimento 2779/2025, proposto pela deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil), buscou dar destaque público aos profissionais que atuam em dois pilares econômicos estratégicos para o futuro de Rondônia.

A parlamentar destacou que sua atuação une ação legislativa, investimento direto e reconhecimento institucional, com foco em transformar os recursos naturais em crescimento sustentável. "O que a população espera de nós? Espera coragem para transformar nossos recursos naturais em crescimento sustentável, unindo proteção ambiental, geração de emprego e renda. Esse é o coração do meu mandato", afirmou Ieda Chaves.

Em seu discurso, a deputada informou ter destinado R$ 2,4 milhões em emendas parlamentares para impulsionar e expandir eventos de pesca esportiva no estado. Os recursos chegaram a comunidades de Porto Velho (Jaci-Paraná e Vila Calderita), Pimenta Bueno, Cabixi, Candeias do Jamari e Guajará-Mirim.

"A pesca esportiva deixou de ser apenas uma prática de lazer e se tornou uma vocação econômica do nosso estado", declarou Ieda Chaves. A iniciativa gerou empregos temporários e fortaleceu o turismo regional, incluindo a organização do Circuito de Pesca Esportiva – Elas Pescando, que recebeu R$ 1,5 milhão e ampliou a participação feminina no esporte.

Paralelamente, Ieda Chaves investiu R$ 250 mil no fortalecimento da Apicultura e Meliponicultura, setor estratégico que, ao apoiar a criação de abelhas, garante a polinização essencial para o equilíbrio ambiental e amplia a renda das famílias rurais. “A proposta final é clara: construir políticas públicas permanentes, fortalecer setores estratégicos e projetar uma imagem positiva do nosso estado para o Brasil e para o mundo”, defendeu.

Visão estratégica e crescimento econômico

A diretora executiva da Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri), Érica Aparecida de Almeida Basques Ferrão, que representava a pasta, ressaltou o compromisso do governo, destacando o papel da agricultura, pesca e turismo na economia local. "É muito importante termos essa visão do estado, desses dois setores, que realmente movimentam a economia", declarou.

“Então, nós temos feito gestão, temos levado e fortalecido a nossa agricultura nos quatro cantos do estado de Rondônia. E é um prazer estar aqui, nesta homenagem louvável que a deputada [Ieda Chaves] está apresentando aos nossos apicultores, à nossa comunidade de pesca e turismo, que fortalece e gera renda também.”

Valorização de quem "faz acontecer"

A engenheira de pesca Raica Esteves Xavier Meante, representando a Superintendência Federal do Ministério da Pesca e Aquicultura em Rondônia, destacou a relevância da pesca esportiva como um dos maiores potenciais turísticos da região. Em sua fala, Raica Xavier afirmou que "o governo do estado acerta muito em desenvolver esse setor" e que o investimento na área demonstra uma visão estratégica para o crescimento econômico rondoniense.

Homenageados da Apicultura, Meliponicultura e Pesca Esportiva recebem certificados em reconhecimento ao trabalho que fortalece a economia e o turismo no estado (Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO)

“É muito importante valorizar as pessoas que estão dentro dessa cadeia, porque são elas que fazem o setor andar e se desenvolver, e isso é muito importante para o estado. O Ministério está à disposição em qualquer demanda que vocês possam ter, que possamos ajudar, nós estamos atentos a isso. Nós também estamos atentos a diversas demandas da pesca artesanal e estamos em conversa com o governo do estado para uma nova legislação. Eu parabenizo todas as pessoas que serão homenageadas aqui, porque é muito importante valorizar as pessoas da nossa terra que estão trabalhando, e não trabalham desde hoje”, declarou Raica Esteves.

Políticas ambientais e esportivas

Já a subsecretária estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), Letícia Cristina Machado Batista, reafirmou o compromisso de incentivo à pesca esportiva em Rondônia como vetor de desenvolvimento sustentável, turismo e fortalecimento das políticas ambientais e esportivas. “A pesca, os rios e os peixes de Rondônia levam o nome do nosso estado não só para fora do próprio estado, mas também para o mundo. Vimos que a pesca esportiva na modalidade de competição vem crescendo no Brasil”, disse.

Letícia Cristina lembrou ainda que, recentemente, o Amazonas e Minas Gerais consideraram oficialmente a pesca esportiva na modalidade de competição por meio de lei, e demonstrou compromisso ao dizer: “Conte conosco, porque tudo o que vem agregar para o nosso estado pode nos interessar. Somos um estado muito jovem e com muito a fazer; precisamos ter esse olhar de investimento sustentável e trazer o turismo”, acrescentou.

Construção de sociedade mais justa

A fala da coordenadora do Escritório Estadual do Ministério da Cultura (MinC) em Rondônia, Silvia Pinheiro, destacou a importância da equidade e o elo entre esporte, cultura e meio ambiente, aproveitando a ocasião para anunciar um aporte financeiro significativo para o estado. "Nós não estamos num processo de disputa com os homens, mas a gente quer a equidade. Isso é importante para construir uma sociedade justa e fraterna."

Proposta da deputada Ieda Chaves reconhece quem transforma os recursos naturais em crescimento sustentável (Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO)

"Rondônia, para vocês saberem, vai ter um investimento de R$ 60 milhões nos próximos quatro anos, somente para a cultura", e acrescentou ainda o papel social aos homenageados: "Vocês que representam os atletas e a pesca esportiva, e vocês que estão na cultura, têm um papel fundamental para manter a sustentabilidade do nosso meio ambiente."

Lista de homenageados

Nome

Homenagem

Função

Fábio Rodrigues Fregona

Título Honorífico de Cidadão Honorário do Estado de Rondônia

Influenciador de Pesca Esportiva

Anderson Carvalho Guedes

Título Honorífico de Cidadão Honorário do Estado de Rondônia

Influenciador de Pesca Esportiva

João Luiz Cordeiro Júnior

Título Honorífico de Honra ao Mérito

Influenciador de Pesca Esportiva

Danillo Fernandes Lopes

Voto de Louvor

Diretor Executivo ACPE/RO

Lucineide Batista Pereira

Voto de Louvor

Diretora Técnico-Científica ACPE/RO

Júnior Cavalcante Vieira

Voto de Louvor

Diretor Financeiro-Administrativo ACPE/RO

Edilaine Aredes Anastácio

Voto de Louvor

Diretora de Marketing Territorial ACPE/RO

Erivelton Faustino Dias Morhey

Voto de Louvor

Conselheiro Fiscal ACPE/RO

Valdir Soares Leite

Voto de Louvor

Conselheiro Fiscal ACPE/RO

Reginaldo Gomes Justiniano

Voto de Louvor

Conselheiro Fiscal ACPE/RO

Fagner Soares da Silva

Voto de Louvor

Suplente do Conselho Fiscal ACPE/RO

Jailton Nascimento dos Santos

Voto de Louvor

Suplente do Conselho Fiscal ACPE/RO

Vilson dos Santos Souza

Voto de Louvor

Presidente APAMA

Agnaldo Lube

Voto de Louvor

Vice-Presidente APAMA

Sérgio Magno de Miranda

Voto de Louvor

Secretário-Geral APAMA

Sanção Alencar Ferreira

Voto de Louvor

Tesoureiro APAMA

Jonascelio Pereira Costa

Voto de Louvor

1° Conselheiro Fiscal APAMA

Aílton Severino da Silva

Voto de Louvor

2° Conselheiro Fiscal APAMA

Ocimar Tavares de Sousa

Voto de Louvor

3° Conselheiro Fiscal APAMA

Josuel Angelo Ravani

Voto de Louvor

Presidente de Honra APAMA

Cezar Cordeiro da Silva

Voto de Louvor

Empresário - Aventura Caça e Pesca

Edmar de Oliveira Assis

Voto de Louvor

Guia de Pesca

Jardson Costa Mendonça

Voto de Louvor

Empresário - Bão de Pesca

Rafael Vargas Farias

Voto de Louvor

Empresário - Rafa Loures Pesca e Náutica

Silvio Luiz Cordeiro da Silva

Voto de Louvor

Empresário - Lojão da Pesca

Roseval Guzo

Voto de Louvor

Apicultor

 Serviço

