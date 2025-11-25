Assaltos e roubos em ônibus urbano em Porto Velho, veículos apreendidos são doados às forças de segurança, MDB busca retomar liderança política

Publicada em 25/11/2025 às 14h00
Violência – Porto Velho é uma cidade violenta. Execuções de pessoas entre facções, roubos, assaltos são constantes não importando o horário (dia, noite, madrugada) e local (centro, bairros, área rural), nas ruas, residências, comércios. Ações mais violentas recentes estão ocorrendo nos ônibus do transporte coletivo. A semana está começando e já foram registradas várias ações criminosas como no Bairro São Sebastião, onde ocorreram três assaltos em curto espaço de tempo, assustando e preocupando motoristas e passageiros e a comunidade em geral. Um marginal adentrou um ônibus no cruzamento das avenidas Farquar com Imigrantes, área central da capital e levou dinheiro e celulares das pessoas. Esse tipo de ação criminosa era praticado na década de 90, pelas chamadas gangues, que foram dominadas graças à ação de Walderedo Paiva, secretário de Segurança na época, que acabou com a prática marginal, que agora está voltando, mas agora por facções criminosas, que a cada dia amplia o domínio na capital de Rondônia.
Veículos – Dos mais oportunos o ato de o presidente da Assembleia Legislativa (Ale), Alex Redano (Republicanos-Ariquemes), que promulgou a Lei nº 6.200, que autoriza a utilização de veículos (automóveis e motocicletas) apreendidos e mantidos no pátio do Detran-RO, quando não forem procurados pelos proprietários no prazo de 180 dias das apreensões, desde que em boas condições de uso. A legislação permite, que veículos apreendidos devido a roubo, furto, acidentes, abandono ou outras situações sejam disponibilizados às forças de segurança, após o prazo legal (90 dias), lógico, que obedecendo a todos os trâmites legais. A situação poderia ser adequada em nível nacional, na apreensão de veículos, motores, balsas, tratores, equipamentos aprendidos em razão de garimpo ilegal e serem doados às prefeituras, Governo do Estado, entidades filantrópicas, associações de produtores, ão incendiados nos rios e propriedades rurais contribuindo para poluir o meio ambiente. Correto e oportuno o ato de o presidente Alex Redano.
MDB – O partido já foi o mais importante do Brasil. Na última década o MDB, que já foi PMDB, foi perdendo lideranças, tanto em Rondônia como em nível nacional e reduzindo espaços na política. Em Rondônia o senador Confúcio Moura, presidente estadual do partido conseguiu reeleger em 2022 dois deputados, Jean Oliveira, de Porto Velho, e Ismael Crispin (São Miguel do Guaporé) e elegeu Luís Eduardo Schincáglia, o Luís do Hospital, de Jaru. Crispin deixou o MDB e está sem partido, e Luís deverá buscar nova sigla para disputar a reeleição em 2026. Mas o MDB deve renascer em nível nacional, pois o ex-governador do Paraná, uma das maiores lideranças do MDB em nível nacional está retornando à sigla. Sua filiação está marcada para o próximo dia 15 em solenidade especial no Restaurante Madalosso, em Curitiba. Álvaro já foi vereador em Londrina, deputado estadual, deputado federal, governador e senador. O projeto é concorrer ao Senado em 2026. É o emedebe em busca do espaço que perdeu na política nos últimos anos, inclusive em Rondônia, que perdeu lideranças como o casal Valdir e Marinha Raupp.
Expoari – A programação da 41ª Exposição Agropecuária de Ariquemes-Expoari, uma das mais tradicionais do Norte do País, que será realizada de 1º a 9 de agosto do próximo ano, já tem sua programação definida pela Associação do Pecuaristas e Ariquemes-APA, presidida por Antônio Henrique N. Duran, entidade que organiza a mostra. Leonardo estará no show de abertura da Expoari 2026, dia 1º; Mato Grosso & Mathias, 4; Zé Felipe, 6; Ana Castela e DJ Jiraya UAI, 7, e Bruno & Marrone, 8. A programação é mantida com a tradicional Cavalgada, Queima do Alho e Baile do Cowboy com a escolha da Rainha da Expoari, uma das mais importantes vitrines da agropecuária regional, que congrega produtores, empresas e instituições com o que há de mais moderno no segmento agrícola e pecuário garantindo a sustentabilidade econômica, financeira e social no campo.
BR 364 – O tráfego nos cerca de 700km da BR 364 entre Porto Velho a Vilhena, considerado o “Corredor da Morte”, devido ao elevado número de acidentes, que ocorre no trecho, está em obras e necessita de cuidados extras dos motoristas e motociclistas. Até sábado (29) estão sendo realizados trabalhos em Vilhena, Cacoal, Ariquemes, Cacaulândia, Ouro Preto do Oeste, Ji-Paraná, Rio Crespo e Theobroma. A concessionária orienta os usuários a levarem água, alimentos, itens de conforto e prestarem atenção à sinalização, pois ocorre interrupções temporárias nos trechos reduzindo a velocidade, de obediência ao sistema Pare e Siga, cones, bandeirinhas e o máximo de atenção para se evitar colisões traseiras. A previsão é de a concessionária investir cerca de R$ 12 bilhões na duplicação, faixas adicionais, vias marginais, passarelas dentro do projeto Expresso Porto.
Respigo
Desde a manhã de hoje (25) Rondônia está sendo administrada pelo presidente do Tribunal de Justiça (TJ), desembargador Raduan Miguel Filho. É que o governador Marcos Rocha (UB) está em viagem internacional, o vice, Sérgio Gonçalves (UB) está licenciado para tratamento de saúde e o presidente da Assembleia Legislativa (Ale), Alex Redano (Republicanos) cumpre compromisso internacional no Paraguai com empresários investidores +++ "Eu estou muito emocionado. É um registro que se faz para a história do Estado de Rondônia, de um presidente de um Tribunal de Justiça entrar na linha sucessória da gestão do Governo do Estado, é uma responsabilidade muito grande", disse Raduan Miguel na solenidade de posse. Ele permanecerá governador interinamente até o próximo sábado (29) +++ Dois jogos importantes na noite de hoje (25) pelo Campeonato Brasileiro. O líder, Flamengo, joga contra o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte +++ O Palmeiras, vice-líder, quatro pontos a menos (74 a 70), enfrenta o Grêmio, jogando em casa, no Allianz Park, ambos os jogos às 20h30. Faltam três rodadas, 9 pontos em disputa e, além do Flamengo, somente o Palmeiras pode ser campeão.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!