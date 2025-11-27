As viúvas de Bolsonaro em Rondônia; Mariana Carvalho de volta ao jogo; e PF dá “presente” de aniversário a Cacoal com operação no SAAE

Publicada em 27/11/2025 às 10h03
As viúvas de Bolsonaro em Rondônia
CARO LEITOR, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) e seus filhos ficaram ricos na política. Nunca fizeram outra coisa na vida a não ser disputar cargos eletivos, vencer e, com dinheiro vivo, comprar imóveis de luxo. Em três décadas no Congresso Nacional, Bolsonaro não apresentou sequer um rascunho de Projeto de Lei com alguma utilidade ao país. Além disso, no exercício do mandato de deputado federal, desonrou o parlamento brasileiro por inúmeras vezes ao defender tortura, a ação de milícias e o extermínio de pessoas. A leniência dos poderes com Bolsonaro resultou na tentativa de golpe no 8 de janeiro de 2023. É uma piada de mau gosto – previsível, é claro – a reação de alguns políticos rondonenses contra a prisão preventiva do ex-presidente da República Jair Bolsonaro por violar medidas cautelares, decretada pelo ministro Alexandre de Moraes e confirmada por unanimidade na Primeira Turma do STF. As viúvas rondonienses de Bolsonaro – que fez chacota da morte de brasileiros na pandemia de Covid – atacam a Justiça e fingem que Jair é um inocente perseguido. No país do golpismo, dessa vez a sanha autoritária do líder da extrema-direita brasileira encontrou a devida resistência.
Bandeira
A extrema-direita usa as cores da bandeira brasileira, defende a pauta de costumes, o terraplanismo, combate ao fantasma do comunismo e confunde conservadorismo com reacionarismo, além de seguir com uma única bandeira, a da segurança pública. O resultado é ausência de propostas concretas de políticas públicas.
Coragem
Os patriotas têm coragem de falar em direitos humanos para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ), que defendia e defende a tortura abertamente, ataca instituições e desrespeita a democracia.
Retóricas
Já as viúvas rondonienses do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) insistem no lenga-lenga de “ditadura de toga” e outras retóricas, na tentativa de embalar o eleitorado da extrema-direita ainda fiel ao capitão da tortura.
Apelam
Quando nada mais têm a argumentar para defender o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ), os cidadãos de bem e defensores dos bons costumes apelam à comédia: Querem matar nosso grande líder. Afinal, não se é bolsonarista por acaso.
Viúvas
As viúvas rondonienses do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RRJ), a exemplo do senador Marcos Rogério (PL-Ji-Paraná), Coronel Chrisóstomo (PL-Porto Velho), deputado estadual Delegado Rodrigo Camargo (Republicanos), pré-candidato a senador Bruno Scheid (PL-Ji-Paraná), os deputados federais Maurício Carvalho e Fernando Máximo, ambos do União Brasil-Porto Velho, assumem a retórica contra a prisão de Bolsonaro.
Suavizou
O senador Jaime Bagattoli (PL-Vilhena) e a deputada federal Silvia Cristina (PP-Ji-Paraná), eleito e reeleita respectivamente com as bênçãos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ), suavizaram a retórica em defesa pública contra a prisão de Bolsonaro. Silvia é até compreensivo o distanciamento do bolsonarismo, ela deseja pescar o segundo voto da esquerda para sua candidatura ao Senado.
Pesquisa
Falando em Senado, como prometi, vamos às análises dos dados da pesquisa de consumo interno encomendada pelo Partido Liberal (PL) ao Instituto Perfil Pesquisa. A pesquisa quantitativa foi realizada entre os dias 10 e 17 do corrente mês e ano. A pesquisa entrevistou 1.480 eleitores em todas as regiões do estado num universo de 1.234.439 eleitores. A margem de erro é de 2,5% e 95% é o nível de confiança.
Espontâneo
Na intenção de voto espontâneo para o Senado, o senador Marcos Rogério (PL-Ji-Paraná) lidera com 5%, seguido do deputado federal Fernando Máximo (União Brasil-Porto Velho) com 3,5%, deputada federal Silvia Cristina (PP-Ji-Paraná) com 3,2%, governador Coronel Marcos Rocha (União Brasil-Porto Velho) com 2,6%, senador Confúcio Moura (MDB-Ariquemes) com 2,3%, ex-deputada federal Mariana Carvalho (União Brasil-Porto Velho) com 1%, vice-presidente estadual do PL Bruno Scheid com 0,8%, ex-senador Acir Gurgacz (PDT-Ji-Paraná) com 0,6%, deputado estadual Delegado Rodrigo Camargo (Republicanos) com 0,5% e a ex-senadora Fátima Cleide (PT-Porto Velho) com 1%.
Extrema-direita
Na intenção de voto estimulado para senador, o deputado federal Fernando Máximo (União Brasil-Porto Velho) lidera entre 15,8% e 23,4%, seguido do senador Marcos Rogério (PL-Ji-Paraná) com 17,2%, deputado estadual Delegado Rodrigo Camargo (Republicanos) com 9,2% e Bruno Scheid com 4,3%. Neste caso, é certo que a extrema-direita conquistará uma cadeira no Senado Federal nas eleições do próximo ano.
Direita
Na intenção de voto estimulado para senador, quem lidera entre os candidatos da direita é a deputada Silvia Cristina (PP-Ji-Paraná) com 13,4%. Já o governador Coronel Marcos Rocha (União Brasil-Porto Velho) segue embolado com 12,3% com a ex-deputada federal Mariana Carvalho (União Brasil-Porto Velho) que apareceu com 11,7%.
Progressista
No campo progressista que aglutina os partidos de centro, centro-direita, centro-esquerda, esquerda e extrema-esquerda, quem lidera é o senador Confúcio Moura (MDB-Ariquemes) com 11,1%, seguido do ex-senador Acir Gurgacz (PDT-Ji-Paraná) com 5,7%.
Surpresa
A grande surpresa da pesquisa para o Senado é a desenvoltura da ex-deputada federal Mariana Carvalho (União Brasil-Porto Velho). Mariana, desde a derrota amarga para a Prefeitura de Porto Velho nas últimas eleições municipais, não dá entrevistas em televisão, rádio, jornais eletrônicos e não disse ainda qual cargo disputará nas eleições do próximo ano. Contudo, apareceu bem na disputa ao Senado e pode ser a novidade nas urnas de 2026.
Estratégia
O ex-prefeito Hildon Chaves (PSDB-Porto Velho) na pesquisa espontânea e estimulada para o Senado, apresentou baixo desempenho, ou seja, na espontânea apareceu com 0,7% e na estimulada pontuou com 5%. Hildon segue sem colar sua imagem no interior, portanto, dificilmente conseguirá ultrapassar a ponte do Candeias caso não mude a sua estratégia eleitoral de rede social e territorialização do voto.
Popular
O governador em exercício, desembargador Raduan Miguel, compareceu ao lado do secretário-chefe da Casa Civil, Elias Resende, a festa de aniversário de Cacoal. Raduan foi recepcionado pelo prefeito da cidade, Adailton Fúria (PSD-Cacoal), por sua vez, colocou para fora o seu lado político popular no papel de governador junto a classe política e populares presentes ao aniversário de Cacoal, ou seja, incorporou o papel de líder político carismático.
Presente
Falando em aniversário de Cacoal, a cidade ganha como presente a Operação Espelho de Papel da Polícia Federal (PF) para combater uma organização criminosa especializada em fraudar empréstimos consignados por meio de um convênio entre o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Cacoal (RO) e a Caixa Econômica Federal.
Investigações
As investigações da PF no Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) da Prefeitura de Cacoal, começaram após um chamado da própria Caixa Econômica Federal, daí apuraram um esquema sofisticado de estelionato, falsificação de documentos, associação criminosa e lavagem de dinheiro. O prejuízo estimado para os cofres públicos e para a instituição financeira supera R$ 1,2 milhão.
Forjavam
De acordo com a PF, os investigados forjavam documentos para se passar por servidores do SAAE, criando um vínculo funcional inexistente. Com essa documentação falsa, eles acessavam ilegalmente o sistema de consignação e contratavam empréstimos que seriam destinados exclusivamente aos funcionários da autarquia.
Performance
O deputado estadual Eyder Brasil (PL-Porto Velho) segue trabalhando pela sua reeleição. Com uma nova performance na atuação parlamentar, Eyder segue entregando emendas parlamentares em diversos municípios para consolidar uma base eleitoral para 2026. Por sua vez, territorializar a sua imagem demonstrando a sua capacidade de entrega junto ao público-alvo da capital e do interior.
Drama I
O prefeito Léo Moraes (Podemos-Porto Velho) segue recebendo criticas nas redes sociais em relação as alagações provocadas pelas fortes chuvas e por falhas na coleta de lixo. Contudo, a equipe trabalha diuturnamente para resolver o drama da população com as águas pluviais que invadiram residências e o lixo acumulado nas calçadas em alguns bairros da capital e nos distritos.
Drama II
Enquanto a equipe do prefeito Léo Moraes (Podemos-Porto Velho) trabalha para resolver o drama da população no tocante as alagações e a regularização da coleta de lixo na cidade, o líder do prefeito na Câmara Municipal de Porto Velho), Dr. Breno Mendes, segue fiscalizando as enchentes provocadas pelas fortes chuvas que invadiram residências e criticando o lixo acumulado nas calçadas em alguns bairros da capital e nos distritos.
Aparecer
O prefeito de Nova Mamoré, Marcélio Brasileiro (PL-Porto Velho), se concentra em Porto Velho para conceder entrevistas, ou seja, aparecer para o público-alvo da capital e dos demais municípios do interior no intuito de ficar mais conhecido. Marcélio ensaia deixar o mandato de prefeito do Berço do Madeira e se lançar na disputa por uma cadeira na Assembleia Legislativa de Rondônia.
Sondado
Falando em Berço do Madeira, o advogado Welison Nunes de Nova Mamoré, foi sondado pelo deputado estadual Ribeiro do Sinpol (PRD-Porto Velho) para disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa de Rondônia nas eleições do próximo ano. Welison é preparado e segue como sendo uma promessa política da nossa Região de Fronteira.
Impede
O prefeito de Vilhena, Flori Cordeiro (Podemos-Porto Velho), transformou a cidade Portal da Amazônia num canteiro de obras. Flori, com dinheiro em caixa, deseja avançar nas obras de infraestrutura, mas não consegue por conta do quadro reduzido de engenheiros da Prefeitura de Vilhena que se encontram sobrecarregados de tanto trabalho. Já o Tribunal de Contas do Estado (TCE-RO) impede a contratação de engenheiros para atender à demanda daquele município.
Transformação
Por sugestão da coluna, o presidente do TCE-RO, Conselheiro Wilber Coimbra, deveria visitar o município de Vilhena, checar de perto a transformação que passa o município, daí promover um acordo dentro da legislação, para permitir à Prefeitura de Vilhena contratar engenheiros emergencialmente no sentido de completar o quadro de servidores para atender à demanda existente em relação a obras do município em voga.
Sério
Falando sério, os xiitas da extrema-direita brasileira não conseguem enxergar o atentado terrorista planejado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) quando estava no Exército Brasileiro, de onde foi praticamente expulso com o carimbo de “mau militar”. Em seguida, ingressou na vida pública como vereador, deputado federal e chegou à Presidência da República. Além disso, lançou os filhos na vida pública. Neste caso, não sabem fazer outra coisa, a não ser disputar cargos eletivos.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!