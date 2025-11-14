Após pedido do deputado Luizinho Goebel DER inicia recuperação da Linha 09 (RO-010) em Nova Brasilândia 

Publicada em 14/11/2025 às 09h27
A população de Nova Brasilândia d’Oeste começa a receber melhorias importantes na infraestrutura viária. O Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER) anunciou o início dos trabalhos de recuperação da Linha 09 (RO-010), no trecho que liga a sede do município até a RO-429. A ação é resultado de uma parceria entre o Governo de Rondônia e o deputado estadual Luizinho Goebel, que solicitou a intervenção.
Durante reunião em Porto Velho, na sede do DER, o deputado esteve com o diretor-geral do órgão, coronel Eber Santos, para reforçar o pedido de recuperação da estrada. Segundo Eber, as equipes já estão sendo mobilizadas e uma força-tarefa será realizada para garantir melhor trafegabilidade e segurança aos motoristas que utilizam a via.
O diretor destacou que os serviços atenderão não apenas Nova Brasilândia, mas também moradores das regiões de Alvorada d’Oeste e Castanheiras, que dependem da rodovia para o transporte de pessoas e escoamento da produção agrícola.
O governador coronel Marcos Rocha também confirmou o apoio à iniciativa e afirmou que o governo continuará atendendo demandas voltadas à recuperação de estradas estaduais, priorizando a mobilidade e o desenvolvimento regional.
De acordo com o deputado Luizinho Goebel, a recuperação da Linha 09 é uma reivindicação antiga da população e representa um avanço para o município. “Essa é mais uma parceria de trabalho entre nosso mandato e o Governo de Rondônia, voltada ao bem-estar e ao desenvolvimento da nossa gente”, destacou o parlamentar em suas redes sociais.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!