Após operação, Tezzari deve voltar à Câmara; se Máximo não sair ao Governo, Flori sairá; e Expedito confirma pré-candidatura

Prefeito TikTok é afastado do cargo por acusação de corrupção na área de saúde
CARO LEITOR, o prefeito TikTok de Sorocaba (SP), Rodrigo Manga (Republicanos), foi afastado do cargo por decisão judicial por 180 dias na quinta-feira (6), durante a segunda fase da “Operação Copia e Cola” da Polícia Federal, que investiga suposto caso de corrupção na área da saúde, onde ele é um dos investigados. O afastamento foi expedido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região durante a operação, que investiga irregularidades em contratos da Saúde em Sorocaba. A operação mira irregularidades na contratação de uma organização social sem fins lucrativos, ligada à gestão de unidades de saúde no município. A Justiça determinou o sequestro e a indisponibilidade de cerca de R$ 6,5 milhões em bens de alguns dos investigados. Também foram cumpridos sete mandados de busca e duas prisões preventivas. Nas redes sociais, Manga postou vídeo afirmando que se tornou alvo por ser uma ameaça na disputa pelo Senado por São Paulo e por criticar o Governo Federal no intuito de mascarar a acusação de malversação do dinheiro público na área da saúde. Assim, a administração pública caminha para o caos porque os homens públicos de hoje procuram ganhar mais likes do que mostrar trabalho para a população.
Alvo
A Organização Social Instituto de Atenção à Saúde e Educação (ACENI) é o alvo da Polícia Federal. Tal entidade recebeu R$ 123,7 milhões da Prefeitura de Sorocaba (SP) durante a gestão atual do prefeito TikTok Rodrigo Manga (Republicanos), também alvo da operação Copia e Cola, deflagrada nesta quinta-feira (6).
Contratos
Os valores que somam R$ 123,7 milhões foram pagos pela Prefeitura de Sorocaba (SP) à ACENI entre 2021 e 2024 por meio de contratos emergenciais por chamamento público para o gerenciamento de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e de uma Unidade Pré-Hospitalar (UPH).
Maléfico
Segundo investigações da Polícia Federal, o prefeito TikTok, Rodrigo Manga (Republicanos), também teria usado uma empresa de publicidade aberta em nome da mulher, a primeira-dama Sirlange Rodrigues Frate Maganhato, e uma igreja ligada à irmã e ao cunhado dela para lavar dinheiro de propinas. Caso fique comprovado, é maléfico usar a igreja para lavar dinheiro roubado.
Esconder
O prefeito de Sorocaba afastado Rodrigo Manga (Republicanos) ficou conhecido como prefeito "TikTok" por viralizar com vídeos nas redes sociais e ganhar popularidade. Daí eu pergunto: será que esse jeito Manga de fazer política não é para esconder a corrupção?
Recuar
O governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD-PR), avalia seriamente a possibilidade de recuar da corrida ao Planalto, na qual despontava como um dos nomes com bom potencial no campo da direita.
Empinar
A decisão do governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD-PR), partiu da preocupação com a sua sucessão, inclusive inclinado a concluir o mandato. Neste caso, Ratinho teria condições de empinar o nome de um aliado para conter o avanço do senador Sergio Moro (União Brasil-PR), líder nas pesquisas e pré-candidato ao governo do Paraná.
Futuro
Ratinho Júnior (PSD-PR) ainda vai conversar com Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, para definir seu futuro. Ratinho também está levando em conta o incômodo do pai, o empresário e apresentador Ratinho, com eventuais impactos de uma candidatura presidencial nos negócios da família.
Enfraquece
A eventual saída antecipada do governador paranaense Ratinho Júnior (PSD-PR) do tabuleiro nacional tem potencial para redesenhar as articulações da sucessão presidencial no âmbito nacional e estadual, enfraquece uma candidatura para romper a lógica da polarização entre lulismo e bolsonarismo em vigor desde 2018.
Condenação
A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria na sexta-feira (7), para rejeitar o recurso do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) e manter a sua condenação a 27 anos e três meses no caso da tentativa de golpe de Estado. Tudo indica que Bolsonaro passe o Natal e o Réveillon no presídio ou na carceragem da Polícia Federal.
Vítima
Vale lembrar que a primeira vítima do ministro Alexandre de Moraes do STF não foi o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) e William, o Homem do Tempo, mas sim, o ex-senador Acir Gurgacz (PDT-Ji-Paraná) por questões de concorrência empresarial quando Moraes advogava para uma empresa concorrente da empresa de Gurgacz em Manaus – AM.
Desistência
A possível desistência do governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD-PR), de disputar a Presidência da República como alternativa da direita para deixar de seguir a reboque da extrema-direita, pode jogar um balde de água fria na pretensão do governador Coronel Marcos Rocha (União Brasil-Porto Velho) de se filiar ao PSD para disputar uma vaga ao Senado.
Onda
O governador Coronel Marcos Rocha (União Brasil-Porto Velho) foi eleito e reeleito na onda Bolsonaro. Rocha sabe a importância de disputar um cargo majoritário por uma legenda de direita que apresente um candidato competitivo à Presidência da República para pegar carona no vácuo e, possivelmente, obter vitória nas urnas.
Confirmou
Falando em disputar, o ex-senador Expedito Júnior (PSD-Rolim de Moura) confirmou à coluna que disputará uma cadeira na Câmara de Deputados nas eleições do próximo ano. Expedito, como parlamentar no passado, fez um grande trabalho por Rondônia e demonstrou capacidade de entrega às suas bases eleitorais.
Tomou
A ex-deputada federal Jaqueline Cassol informou à coluna que se encontra desfiliada do PP desde que ela e o ex-senador Ivo Cassol (PP-Rolim de Moura) levaram a rasteira da deputada federal Silvia Cristina (PP-Ji-Paraná). Para relembrar aos desavisados, Silvia tomou o comando do PP da família Cassol.
Cenário
Durante entrevistas que concedeu para avaliar o cenário político estadual, o prefeito de Vilhena, delegado Flori Júnior (Podemos-Vilhena), destacou sua afinidade política com o prefeito Léo Moraes (Podemos-Porto Velho) e considerou o nome do deputado federal Fernando Máximo (União Brasil-Porto Velho) mais preparado para disputar o Palácio Rio Madeira.
Peludo
O prefeito de Vilhena, delegado Flori Júnior (Podemos-Vilhena), durante as entrevistas, afirmou que o prefeito de Cacoal, Adailton Fúria (PSD-Vilhena), é um fantoche do ex-senador Expedito Júnior (PSD-Rolim de Moura). Por sua vez, Flori ainda chamou Júnior de “cavalo peludo”.
Disputa
O delegado Flori Júnior (Podemos-Vilhena), prefeito eleito e reeleito de Vilhena, afirmou durante as entrevistas que, caso o deputado federal Fernando Máximo (União Brasil-Porto Velho) desista de concorrer à sucessão do governador Coronel Marcos Rocha (União Brasil-Porto Velho), ele pode se lançar na disputa pelo Palácio Rio Madeira.
Homenageia
Após uma rodada no final de semana no interior fazendo entregas, o deputado estadual Alan Queiroz (Podemos-Porto Velho) homenageia, em Sessão Solene na manhã de hoje (10), no Plenário da Assembleia Legislativa às 10h, o médico Hiram Gallo, com o Título Honorífico de Honra ao Mérito em reconhecimento aos relevantes serviços prestados a Rondônia.
Missão
O prefeito Léo Moraes (Podemos-Porto Velho), após um passeio merecido pela Europa, retorna a Porto Velho com a missão de normalizar o serviço da coleta de lixo, correr atrás de liberar recursos para inícios de obras de infraestrutura, acompanhar a decoração natalina, fechar o ano letivo escolar e a folha de pagamento, bem como construir a nominata de candidatos do Podemos para as próximas eleições.
Protocolou
O vereador e líder do prefeito, Dr. Breno Mendes, protocolou no Gabinete do Prefeito, pedido imediato de rescisão do contrato do lixo entre a Prefeitura de Porto Velho e a ECO PVH – Amazonfort. Breno alegou a situação crítica em que se encontra a coleta de lixo nos bairros periféricos da capital.
Paciência
Após uma semana de críticas devido ao acúmulo de lixo e cobranças da população, a ECOPVH veio a público para explicar as causas da instabilidade nos serviços da coleta de lixo e garantir que a situação está sendo gradualmente normalizada. Neste caso, vale lembrar que a empresa foi desmobilizada duas vezes por conta das decisões judiciais, portanto, requer paciência da população.
Retornar
O vereador Thiago Tezzari (PSDB-Porto Velho) cumpriu à risca a decisão judicial que o deixou trinta dias afastado do cargo por conta da Operação Face Oculta, deflagrada pela Draco2 da Polícia Civil. Thiago deverá retornar hoje à Câmara Municipal de Porto Velho caso a juíza do caso não atenda o pedido de renovação do afastamento por mais 120 dias requerido pelos delegados.
Sério
Falando sério, é sabido que o afastamento do prefeito TikTok de Sorocaba (SP), Rodrigo Manga (Republicanos), ocorreu na quinta-feira (6), porém, a coluna de sexta-feira (7) já estava fechada e no final de semana e feriado não escrevo. Contudo, o caso Manga merece ser noticiado, evidenciado e analisado para os leitores tomarem conhecimento e fazerem suas reflexões.
