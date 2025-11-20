Após meses de rumores, Heloísa Périssé oficializa romance com diretora de TV

Publicada em 20/11/2025 às 10h37
Heloísa Périssé decidiu tornar público um capítulo importante de sua vida pessoal. Depois de meses de especulações sobre um possível novo romance, a atriz confirmou que está em um relacionamento com a diretora Leticia Prisco, com quem passou a conviver de forma mais próxima durante as gravações da segunda temporada do programa “Tem que Suar”, do Multishow.
A relação, que teria começado no fim de 2023, ganhou força ao longo de eventos e viagens que as duas passaram a compartilhar. Em setembro, elas participaram de um encontro restrito com Maria Bethânia, ocasião que também reuniu Leilane Neubarth. Já em outubro, viajaram juntas ao Uruguai para um casamento — mas só agora decidiram oficializar o namoro publicamente.
A novidade representa um novo momento para Heloísa, que encerrou em 2023 seu casamento de mais de 20 anos com o diretor Mauro Farias, pai de sua filha mais nova, Tontom. Antes disso, ela foi casada com o humorista Lug de Paula, com quem tem a primogênita, Luisa.
Leticia Prisco, 46, tem carreira consolidada na TV e no cinema. No Multishow, está à frente de projetos como “Dono do Lar”, “A Vila”, “Vai que Cola” e o próprio “Tem que Suar”. Ela também acumula experiência em grandes produções, tendo atuado como assistente de direção ao lado de cineastas como Walter Salles e Anna Muylaert.
