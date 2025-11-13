Após denúncia da ex, Dado Dolabella procura delegacia e nega agressões

Publicada em 13/11/2025 às 14h45
Dado Dolabella compareceu espontaneamente à Delegacia do Leblon, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (13), para prestar depoimento e, segundo sua defesa, contestar as acusações feitas por Marcela Tomaszewnsky. A advogada do ator, Mara Damasceno, afirmou à coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, que o artista buscou formalizar denúncia contra a ex por entender que é alvo de alegações falsas.
O caso ganhou repercussão no fim de outubro, quando Marcela, que se relacionou com Dado por cerca de dois meses, relatou episódios de agressão física e psicológica. A modelo chegou a recuar, mas depois reafirmou as acusações. O advogado dela, Diego Cândido, informou que os supostos episódios teriam ocorrido em momentos distintos, inclusive em um imóvel da mãe do ator, em Búzios.
Em entrevista, Marcela narrou que acreditou estar grávida no dia de uma das discussões, situação que teria ampliado a tensão entre o casal. Ela relatou que recebeu um resultado “falso positivo” e que teria ouvido de Dado que, caso a gestação fosse confirmada, o aborto seria o caminho considerado ideal por ele naquele momento.
O ator, no entanto, contesta a versão. Em declaração ao Portal LeoDias, Dolabella negou que tenha havido qualquer falso positivo e disse que foi ele quem comprou o teste de gravidez, cujo resultado — segundo sua versão — foi negativo.
