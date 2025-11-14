Após Bruno Scheid pedir expulsão de vereador por envolvimento com a LCP, PL de Rondônia diz que “ninguém será pré-julgado”
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 14/11/2025 às 10h36
Nos acompanhe pelo Google News

PORTO VELHO (RO) - A repercussão da Operação Godos, deflagrada pelo Ministério Público de Rondônia (MPRO) no dia 12 de novembro, levou a direção do Partido Liberal (PL) no estado a anunciar medidas internas de apuração e a divulgar posicionamento oficial diante da prisão do vereador Jair Alves de Oliveira, conhecido como Jair da 29, filiado à sigla em Nova Mamoré. O caso motivou críticas públicas e manifestações dentro e fora do partido, incluindo declarações do vice-presidente estadual do PL e pré-candidato ao Senado, Bruno Scheid, que tratou do episódio em um vídeo publicado na manhã desta quinta-feira (13).

A operação, considerada a maior já conduzida pelo MPRO, cumpriu 50 mandados de prisão e 120 de busca e apreensão em quatro estados — Rondônia, Mato Grosso, Amazonas e Pará — com apoio das polícias Militar e Civil. Entre os detidos está o ex-vereador e ex-subsecretário de Agricultura de Nova Mamoré, José C. R. S., o “Eletricista”, apontado pelos investigadores como integrante da Liga dos Camponeses Pobres (LCP). Segundo o Ministério Público, o grupo atuava em invasões de terras, extorsão, lavagem de dinheiro, homicídios, porte ilegal de armas e desmatamento estimado em cerca de 25 mil hectares. Os bens bloqueados na operação somam aproximadamente R$ 2,05 bilhões.

Em vídeo divulgado na última quinta-feira, 13, Bruno Scheid comentou a repercussão do caso. “Fala meus amigos, fala rápida por aqui, só pra comentar o caso lá de Nova Mamoré”, afirmou. Em seguida, mencionou reportagens que tratavam do suposto envolvimento de filiados do PL com a Liga dos Camponeses Pobres. “Envolvimento ou possível envolvimento de membros do Partido Liberal com a LCP, Liga dos Camponeses Pobres, a maior organização criminosa dentro do estado de Rondônia. Anotem isso. Existem inúmeros relatórios aí comprovando”, declarou.

O vice-presidente afirmou que pretende apresentar uma recomendação formal ao presidente estadual da legenda. “Vou sugerir ao presidente estadual do partido, senador Marcos Rogério, a expulsão imediata desses membros do partido, seja ele vereador, prefeito, quem seja”, afirmou. Na sequência, acrescentou: “O Partido Liberal não é casa para bandido e quem tem envolvimento com a LCP, bandido é”. Scheid disse ainda que faria contato telefônico com o senador para reforçar a proposta: “Vou ligar para o senador Marcos Rogério para que se aquilo que está na matéria estiver caracterizado em inquérito policial, que a expulsão desses caras sejam imediata”.

Ele finalizou pedindo informações adicionais sobre o caso. “Se tiver qualquer informação de Nova Mamoré, manda para mim”.

O Partido Liberal divulgou uma nota oficial em Rondônia. No documento, a sigla afirma que abrirá “imediatamente um procedimento interno de apuração, para esclarecer todos os fatos e verificar eventual vínculo ou participação do vereador citado”. O texto ressalta que “ninguém será pré-julgado” e que a investigação seguirá “o devido processo, respeitando o princípio da presunção da inocência”.

A nota também indica a possibilidade de medidas disciplinares severas. “Caso as denúncias sejam confirmadas, o PL aplicará as sanções máximas previstas no Estatuto, incluindo a possibilidade de expulsão”, afirma.

O comunicado conclui reafirmando o posicionamento institucional da sigla: “O Partido Liberal (PL) reafirma seu compromisso inegociável com a defesa da propriedade privada, da ordem pública e do Estado de Direito. Qualquer envolvimento de agentes públicos ou representantes partidários em atos que violem esses princípios será tratado com total rigor”.

OPERAÇÃO GODOS BRUNO SCHEID LCP PL MARCOS ROGÉRIO BOLSONARO POLÍCIA LIGA DOS CAMPONESES POBRES
Imprimir imprimir