OPERAÇÃO GODOS

Após Bruno Scheid pedir expulsão de vereador por envolvimento com a LCP, PL de Rondônia diz que “ninguém será pré-julgado”

Nota oficial da sigla e declaração de Bruno Scheid são divulgadas após detenção de Jair Alves de Oliveira (PL) e revelações sobre suposto vínculo com a Liga dos Camponeses Pobres