Após briga na faculdade, Jojo Todynho nega desistência do curso de Direito
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 12/11/2025 às 11h22
A cantora e influenciadora Jojo Todynho, de 28 anos, usou as redes sociais na noite desta segunda-feira (11) para esclarecer rumores sobre sua saída do curso de Direito, onde já está no sétimo semestre.

Em um novo vídeo, Jojo explicou que não pretende abandonar os estudos, mas apenas trocar de unidade. “Eu estou sendo repreendida aqui, porque eu não falei que vou sair da faculdade, eu vou trocar, eu queria trocar”, afirmou.

O mal-entendido começou após a artista publicar — e depois apagar — mensagens dizendo que deixaria a instituição por causa de uma briga com uma colega de classe, episódio que resultou em um boletim de ocorrência.

O caso aconteceu no início do mês na faculdade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro. A discussão entre Jojo e um aluno identificado como Arnaldo teria motivado o registro policial por suposto crime de injúria. A cantora confirmou o desentendimento e afirmou que foi provocada: “Eu não aturo gente oportunista, não vou abaixar a cabeça para ninguém”, declarou.

 

