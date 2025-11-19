“Apocalipse nos Trópicos” lidera indicações no IDA 2025 e entra no radar do Oscar

Publicada em 19/11/2025 às 15h09
O documentário brasileiro “Apocalipse nos Trópicos”, dirigido por Petra Costa e distribuído pela Netflix, despontou como destaque no International Documentary Awards 2025, ao receber quatro indicações — o maior número entre todas as produções concorrentes. O filme foi nomeado nas categorias Melhor Direção, Melhor Produção, Melhor Roteiro e Melhor Documentário, a principal da premiação.
As nomeações reforçam o favoritismo da diretora, que já teve presença marcante no Oscar em 2019 com “Democracia em Vertigem”. A performance no IDA é vista como uma vitrine importante para prever quem pode surgir na lista de indicados da Academia. No ano passado, o vencedor de Melhor Documentário no IDA — “Sem Chão” (“No Other Land”) — também levou a estatueta do Oscar, aumentando a expectativa em torno da produção brasileira.
“Apocalipse nos Trópicos” também passou pelo Critics Choice Documentary Awards, outro termômetro do Oscar, mas não venceu a categoria principal, que ficou com “A Vizinha Perfeita”, igualmente da Netflix.
Os vencedores do IDA 2025 serão anunciados no dia 6 de dezembro, ainda sem definição sobre a transmissão da cerimônia.
