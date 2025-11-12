Apenado monitorado é preso após tentar matar vizinho por causa de mulher

Por Newsrondonia
Publicada em 12/11/2025 às 09h15
O apenado monitorado Antônio O. A., de 28 anos, foi preso na madrugada desta quarta-feira (12), suspeito de tentar matar o vizinho a facada em uma vila de apartamentos na Rua Algodoeiro, bairro Cohab, zona sul de Porto Velho.
Segundo a PM apurou, a vítima estava deitada quando teve o imóvel invadido pelo criminoso que usava uma faca e tentava esfaquear o vizinho que ficou ferido nas duas mãos, e com ajuda do pai conseguiu imobilizar o apenado.
A PM foi acionada e fez a prisão do criminoso e apreendeu a faca usada no crime. A motivação seria porque a vítima estaria mexendo com a mulher do suspeito.
