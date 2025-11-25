Apenado monitorado e adolescente comparsa são detidos após roubos

Por pvhnoticias.com.br
Publicada em 25/11/2025 às 08h40
O apenado monitorado Micael P. da S., 19, foi preso e um adolescente de 17 anos apreendido, após dois roubos nas proximidades do Skate Park, bairro Cuniã em Porto Velho na noite desta segunda-feira (24).
Um adolescente de 15 anos contou que foi abordado pela dupla e que o apenado portava arma de fogo e roubaram o celular, já o outro jovem disse que ia de bike para a faculdade quando foi interceptado pelos criminosos que depois fugiram levando a bicicleta Lótus e o smartphone.
A PM foi chamada e durante as buscas encontrou os suspeitos na Rua Assis Chateaubriand, em frente a escola Flora Calheiros. Com eles foram encontrados os objetos roubados e uma arma de pressão adaptada para munição real.
