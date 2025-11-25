Apenado é preso após roubo e agressões em residência

Publicada em 25/11/2025 às 13h50
Um apenado de 25 anos foi preso na noite de segunda-feira (24) após participar de um roubo violento em uma residência no bairro Escola de Polícia, zona Leste de Porto Velho. O crime ocorreu quando a dupla chegou à casa em uma motocicleta, bateu no portão e foi atendida por uma das vítimas, que acreditou se tratar de um conhecido.
Assim que tiveram acesso ao interior do imóvel, os criminosos – um deles armado com um revólver calibre 32 – passaram a agredir os moradores e anunciar o assalto, afirmando que se tratava de uma “fita dada”. Eles exigiam dinheiro, joias e armas, mas, sem encontrar o que procuravam, levaram celulares, perfumes, joias e outros pertences.
Após a fuga, a Polícia Militar iniciou buscas e, por meio de informações coletadas, localizou o apenado no bairro Cai N’água, região Central da capital. Ele ainda tentou resistir à prisão, porém foi imobilizado pelos policiais.
Durante a abordagem, além de três porções de maconha, os militares encontraram na cintura do acusado uma pistola de cola quente utilizada como se fosse uma arma de fogo.
O homem foi encaminhado ao Departamento de Flagrantes. O comparsa dele, que estava com o revólver usado no crime e pilotava a moto, ainda não foi localizado.
