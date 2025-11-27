Publicada em 27/11/2025 às 10h12
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Itapuã do Oeste recebeu R$ 100 mil de emenda da deputada federal Sílvia Cristina. A entrega do cheque simbólico marcou mais um ano da parlamentar contemplando a entidade e o recurso vai ser utilizado para ajudar na manutenção e custeio da instituição.
“Sou madrinha das Apaes em Rondônia e, todos os anos, tenho contribuído com o meu mandato, destinando recursos para manutenção, custeio, reformas, ampliações, contratação de profissionais e outros serviços, para que as Apaes possam seguir realizando esse trabalho que é reconhecido por toda a sociedade”, disse a deputada.
Na solenidade de entrega, estiveram presentes o prefeito Nei Martins, os vereadores Mineia, Ângela, Vânia e Jairo, secretários de Saúde, Rodolfo, e do Esporte Bola. O diretor da Apae, o Welington, junto com outros diretores, recebeu a deputada e agradeceu por mais esse apoio.
