Apae de Itapuã do Oeste recebe R$ 100 mil de emenda da deputada federal Sílvia Cristina
Por Assessoria
Publicada em 27/11/2025 às 10h12
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Itapuã do Oeste recebeu R$ 100 mil de emenda da deputada federal Sílvia Cristina. A entrega do cheque simbólico marcou mais um ano da parlamentar contemplando a entidade e o recurso vai ser utilizado para ajudar na manutenção e custeio da instituição.

“Sou madrinha das Apaes em Rondônia e, todos os anos, tenho contribuído com o meu mandato, destinando recursos para manutenção, custeio, reformas, ampliações, contratação de profissionais e outros serviços, para que as Apaes possam seguir realizando esse trabalho que é reconhecido por toda a sociedade”, disse a deputada.

Na solenidade de entrega, estiveram presentes o prefeito Nei Martins, os vereadores Mineia, Ângela, Vânia e Jairo, secretários de Saúde, Rodolfo, e do Esporte Bola. O diretor da Apae, o Welington, junto com outros diretores, recebeu a deputada e agradeceu por mais esse apoio.

