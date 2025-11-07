Aos 66 anos, Gretchen exibe bumbum renovado: “Maravilhosa”

Publicada em 07/11/2025 às 14h52
A cantora Gretchen voltou a movimentar as redes sociais ao compartilhar o resultado de um novo procedimento estético nos glúteos. Aos 66 anos, ela apareceu ao lado do médico Fúvio Luca, responsável pela intervenção, e mostrou o resultado em um vídeo gravado no consultório.
Com seu habitual bom humor, a artista brincou diante das câmeras: “Tem que aceitar”. O médico fez questão de frisar que as imagens não tiveram qualquer edição. “Fala que é filtro… Olha ela aí. Mostra o bumbum. Tem edição? Tem Photoshop?”, disse ele, elogiando a forma física de Gretchen.
O tratamento, segundo o profissional, teve como objetivo estimular o colágeno e melhorar a sustentação da região dos glúteos, utilizando PMMA (polimetilmetacrilato), substância conhecida por dar firmeza e volume à pele. De acordo com Fúvio Luca, o procedimento foi apenas um retoque, realizado quatro meses após a primeira etapa. “Ela está melhor a cada dia. Aos 66 anos, está um show”, afirmou.
Além do retoque, Gretchen também aproveitou para realizar uma projeção nos quadríceps — um desejo antigo, segundo ela. A preparação contou com acompanhamento de um nutrólogo para garantir as condições ideais do organismo antes da aplicação.
A publicação rapidamente viralizou, recebendo comentários cheios de elogios. “Pra idade dela, está maravilhosa”, escreveu uma seguidora. “Com ou sem procedimento, o importante é se sentir bem”, destacou outra.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!