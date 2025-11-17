Aos 63 anos, Tom Cruise recebe seu primeiro Oscar honorário

Publicada em 17/11/2025 às 14h28
Tom Cruise foi homenageado pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas no último domingo (16), em Hollywood, ao receber o primeiro Oscar honorário de sua carreira. O ator de 63 anos foi aplaudido de pé ao ser anunciado durante a cerimônia, que reuniu votantes da instituição e diversos nomes consagrados do cinema mundial.
A apresentação da honraria ficou a cargo do diretor mexicano Alejandro González, que brincou com a longevidade da trajetória do astro: “Escrever um discurso de quatro minutos para celebrar 45 anos de carreira de Tom Cruise é o que chamam aqui de missão impossível”, afirmou.
Ao subir ao palco, Cruise foi recebido ao som da trilha de Missão Impossível, uma de suas franquias mais icônicas. Em seu discurso, o ator relembrou o início da paixão pelo audiovisual: “Meu amor pelo cinema começou muito jovem. Era uma fome de aventura, de conhecimento, de entender a humanidade, de criar personagens e contar histórias.”
