Angélica sobre maturidade e nova fase aos 50: “Uma jovem senhora malucona”

Aos 51 anos, prestes a completar 52, Angélica afirmou que não viveu a famosa “crise dos 50”. Pelo contrário, a apresentadora considera o momento atual um período de amadurecimento e renovação, marcado por escolhas mais conscientes e uma nova disposição profissional.
Em entrevista ao Gshow, ela contou que só percebeu a virada de fase algum tempo depois. “Quase dois anos depois, entendi que realmente entrei em um ciclo diferente. Estou mais segura para decidir os rumos da minha vida e com uma energia profissional que não tinha há algum tempo. É como se fosse um segundo ato — como a Claudia Raia costuma dizer — e cheio de produtividade. Estou muito aberta a trabalhar com o que me faz feliz”, disse.
A apresentadora destacou que, no início da carreira, não tinha liberdade para escolher os rumos de seu trabalho. Hoje, essa autonomia é motivo de gratidão. “Posso propor, participar e levar adiante ideias que fazem sentido para mim. Isso, sim, representa uma nova etapa”, declarou.
Angélica também falou sobre sua relação com o tempo e os cuidados pessoais. Em vez de desacelerar, ela busca direcionar a energia ao que realmente importa. Sua rotina inclui muay thai, musculação, pilates, massagens, drenagem linfática e meditação. “Medito diariamente. Às vezes consigo 30 minutos, outras vezes uma hora e meia… é um processo que transforma a forma como você vive. O corpo e a mente passam a pedir isso”, explicou.
Caseira e disciplinada, ela valoriza o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. “Uma semana perfeita é quando consigo manter minha rotina, ler, ficar com os filhos e aproveitar a tranquilidade do meu lar. Essa organização me deixa livre para criar. Tenho meu lado vaidoso, claro. Cuido do que sinto e do meu corpo, afinal, é nele que a gente vive”, brincou.
Ao projetar o futuro, Angélica mantém o bom humor e o otimismo. “Vejo uma jovem senhora malucona, rodando o mundo com meus incensos e palo santo, sempre nessa vibração que tenho hoje. Espero que seja assim, estou me preparando para isso”, concluiu.
