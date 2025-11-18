Andressa Urach revela que já agrediu o filho: “O radicalismo me cegou”

Publicada em 18/11/2025 às 15h33
Em entrevista ao podcast Sem Filtro, de Luiza Ambiel — antecipada pelo portal LeoDias — Andressa Urach relembrou episódios marcados pelo extremismo religioso que viveu por anos. A influenciadora revelou que chegou a agredir o filho, Arthur, durante esse período, movida por preconceitos que hoje reconhece como fruto de intolerância.
Urach contou que, ao tentar seguir de forma rígida as doutrinas da igreja que frequentava, passou a vigiar comportamentos e impor regras aos familiares. Esse ambiente, segundo ela, alimentava culpa, julgamento e ações que ultrapassavam limites. A influenciadora afirmou que esse mesmo radicalismo a levou a ataques públicos, como o episódio em que perdeu um processo após publicar um conteúdo considerado transfóbico envolvendo uma mulher trans no Carnaval.
Durante a conversa, Urach também fez críticas ao modelo religioso que seguiu, afirmando que o sistema transformou a fé em algo burocrático e comercial. Ela declarou que hoje busca uma espiritualidade individual, sem intermediários ou códigos de conduta impostos. Distante das restrições que seguia, disse ter desenvolvido uma relação de respeito com a comunidade LGBT+ e reconheceu que sua visão anterior a colocava em um caminho de intolerância.
Ao revisitar seus erros, Andressa afirmou que expor sua história é parte de um processo de ruptura com o extremismo e, ao mesmo tempo, um alerta sobre os riscos que a busca por controle religioso pode causar dentro de casa.
