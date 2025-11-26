Andressa Urach relata frustração em encontro com Jesus Luz: “Pior que o Neymar”

Publicada em 26/11/2025 às 11h13
Durante sua participação no podcast Sem Filtro, Andressa Urach revisitou histórias do passado e contou que um encontro íntimo com Jesus Luz não saiu como imaginava. A influenciadora explicou que a decepção veio pela rapidez do momento.
Segundo ela, “Eu já fiquei com ele e ele foi um coelhinho também, foi muito rápido. Ele é lindo, maravilhoso, querido, mas foi muito rápido”.
Ao relembrar outros relacionamentos, Urach acabou comparando o modelo ao jogador Neymar, com quem também viveu um affair. Em tom descontraído, ela disse: “O Jesus foi pior que o Neymar ainda. O Neymar ainda deu umas duas pedaladas. O Jesus só deu uma. Fiquei decepcionada. Eu nada. Fui embora puta, com dor de cabeça. Triste.”
A influenciadora ainda destacou que tudo ocorreu há muitos anos e comentou, de forma bem-humorada, que naquela época os homens tinham menos informação e preparo. Encerrando o assunto, disparou: “Se o cara não vem com uma boa linguiça para a mulher chupar, pelo menos chupe uma manga boa. Dá uma aliviada antes.”
