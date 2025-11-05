Andressa Urach ameaça seguidores por ciúmes do namorado: “Ciumenta e barraqueira”

Publicada em 05/11/2025 às 11h25
Andressa Urach voltou a gerar repercussão nas redes ao publicar, na noite de segunda-feira (3), uma sequência de stories no Instagram em que dirige um recado direto às mulheres que estariam interessadas em seu namorado. Na publicação, a criadora de conteúdo — conhecida por atuação no universo adulto — fez advertências em tom contundente e ironia, afirmando ser “ciumenta, barraqueira e subterrânea” e pedindo que ninguém seguisse o companheiro.
Nos vídeos, Andressa deixou claro que não iria expor o perfil do namorado e repetiu o aviso para as chamadas “coleguinhas” e “talaricas”, sugerindo consequências para quem desrespeitasse o pedido. As falas rapidamente viralizaram, rendendo reações variadas entre seguidores: houve quem achasse a mensagem intimidadora e quem apoiou a postura da influenciadora.
A publicação também gerou comentários bem-humorados e respostas em tom de ironia por parte de alguns internautas. Entre as reações, usuários disseram sentir “medo” ou afirmaram se identificar com a atitude; outros aproveitaram para brincar com a situação.
O episódio reforça o papel das redes sociais como palco de conflitos pessoais que rapidamente se transformam em notícia e debate público — especialmente quando envolvem figuras com grande acompanhamento digital.
