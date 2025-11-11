André Marques assume gosto por brinquedos eróticos: “Mala cheia de brinquedos”

Publicada em 11/11/2025 às 15h09
Conhecido desde os tempos de “Malhação” e “Vídeo Show”, André Marques voltou à televisão com o programa “Angélica ao Vivo”, no canal GNT. Além de cozinhar e receber convidados, o apresentador aproveitou o clima leve da atração para falar sobre temas pessoais — entre eles, sua vida de solteiro e o olhar sem julgamentos sobre prazer e intimidade.
Em entrevista ao jornal O Globo, André revelou que é fã de sex shops e que não vê problema em explorar esse universo. Ele contou, de forma bem-humorada, que trouxe diversos brinquedos eróticos de uma viagem ao Japão. “Quando viajei pra lá, voltei com a mala cheia de brinquedos. Sempre encarei isso com leveza e curiosidade”, disse.
O apresentador afirmou que prefere relacionamentos sem preconceitos e elogiou pessoas que também tratam o tema de forma natural. “Se eu encontrar uma mulher que curta sex shop, já ganha pontos comigo”, brincou.
Para André, o importante é viver com liberdade e respeito. “Muita gente gosta, mas tem vergonha de admitir. O prazer não deveria ser tabu — é parte da vida e das relações”, afirmou.
Hoje, além da parceria com Angélica, o artista se dedica a um canal no YouTube, onde compartilha viagens e receitas, mantendo o mesmo tom leve e espontâneo que o consagrou na TV.
