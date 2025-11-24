Ana Castela fala sobre bullying por orelha de abano: “A vida inteira sofri”

Publicada em 24/11/2025 às 14h45
Antes de subir ao palco em Assis (SP), onde acabou fazendo um show completamente encharcada pela chuva, Ana Castela abriu o coração nas redes sociais para falar de um assunto que a acompanha desde a infância: o bullying por causa da orelha de abano.
A cantora contou que, ao longo da vida, já foi alvo de brincadeiras maldosas e até de montagens feitas para ridicularizá-la. Ela revelou ainda ter passado por uma cirurgia estética para tentar disfarçar a característica. “A vida inteira sofri muito bullying por ter orelha de abano. Já fizeram até fake com a foto da minha orelha. Fiz uma cirurgia, mas ela voltou e o bullying voltou junto. Não pedi para nascer assim, não, minha gente”, desabafou.
Mesmo emocionada, a Boiadeira aproveitou para incentivar fãs que vivem situação semelhante a não usarem cola para esconder a orelha, brincando com bom humor: “Vocês não precisam disso. Só eu que sou um fusca de porta aberta sem isso aqui.”
O desabafo ocorreu no mesmo fim de semana em que a equipe da artista precisou se pronunciar após uma amiga próxima criticar Virginia Fonseca, ex de Zé Felipe, nas redes sociais. A equipe reforçou que Ana não tem relação com o episódio: “A cantora não compactua com ataques, julgamentos ou comentários negativos envolvendo outras pessoas.”
Comentários
Seja o primeiro a comentar!