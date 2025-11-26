Ana Castela exibe biquíni, arranca suspiros e agita bastidores com Zé Felipe

Publicada em 26/11/2025 às 11h05
A cantora Ana Castela, de 22 anos, transformou um dia de gravações em Balneário Camboriú (SC) em um passeio cheio de descontração ao lado do namorado, Zé Felipe, 27. O casal participou do projeto AgroPlay Verão in BC, mas encontrou tempo para aproveitar o clima ensolarado e se divertir com amigos.
Nas redes sociais, Ana compartilhou momentos que misturavam trabalho e lazer. Em vídeos publicados nos Stories, ela aparece dançando com Zé Felipe, brincando na piscina, jogando vôlei e cantando entre uma pausa e outra. Um dos registros que mais repercutiram mostrou o casal trocando um “chega mais” durante uma dança improvisada.
O look escolhido pela artista também chamou atenção: biquíni fio-dental combinado a uma calça de crochê vazada e o tradicional chapéu de cowboy, elemento marcante de sua identidade visual. As imagens exibiram Ana relaxando em boias e curtindo os bastidores com leveza.
Antes de viajar para Santa Catarina, a sertaneja já havia publicado uma foto romântica com o namorado, mostrando que a ansiedade pelo reencontro era grande. No fim de semana anterior, ela se apresentou sob forte chuva em Assis (SP) — show que terminou com uma videochamada carinhosa com Zé Felipe. Empolgada, ela avisou aos fãs que ele a acompanharia na apresentação seguinte: “Amanhã ele vem.”
Eitaaaaa 🔥🔥🔥🔥🔥
Zé Felipe e Ana Castela, estão com uma energia de casal que NÃO sai do quarto 😅😅pic.twitter.com/DR5g5i1pfN— Cá 🏰 (@comentscv) November 25, 2025
