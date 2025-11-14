Ana Castela brinca com Zé Felipe ao comparar aliança: “A minha é só um cristalzinho”

Publicada em 14/11/2025 às 14h36
Durante sua estadia em Las Vegas para o Grammy Latino, Ana Castela protagonizou um momento descontraído na noite de quinta-feira (13/11). Em um jantar com amigos, a cantora brincou ao comparar o anel de compromisso que ganhou de Zé Felipe com a aliança usada por outro casal presente à mesa.
Entre risadas, Ana mostrou o anel maior e comentou que aquele “não deixa nem dobrar o dedo”, reforçando que seria o tipo de joia usada para exibir o compromisso. A brincadeira motivou a provocação de Léo Foguete, que soltou: “Indireta aí, Zé Felipe”.
A boiadeira seguiu no clima bem-humorado e voltou a comparar as joias, descrevendo a própria aliança como “só um cristalzinho” ao lado da outra. A diferença de tamanho arrancou risadas do grupo.
No dia anterior, Zé Felipe havia falado sobre o relacionamento ao portal LeoDias, descrevendo Ana como alguém que lhe traz tranquilidade. Ele contou que o romance começou de forma leve e que o pedido oficial de namoro ocorreu há cerca de um mês, exibindo inclusive o anel que ambos usam.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!