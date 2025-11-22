Amiga passa por transformação estética após presente de Virginia Fonseca

Publicada em 22/11/2025 às 10h50
A sexta-feira (21) marcou uma mudança importante na vida de Maressa Lopes, amiga de infância e braço-direito de Virginia Fonseca. A assessora, de 27 anos, passou por um pacote de procedimentos estéticos bancado pela influenciadora, que decidiu presenteá-la com uma “repaginada completa”. Maressa realizou três cirurgias: próteses de silicone nos seios, lipoaspiração e enxerto de gordura nos glúteos.
O assunto ganhou as redes depois que Virginia publicou um print da conversa entre as duas, comemorando o resultado da cirurgia e elogiando a amiga. Ela contou que Maressa “virou outra mulher” após os procedimentos.
A resposta de Maressa veio em tom emocionado. Ela agradeceu o presente e lembrou o impacto que Virginia teve em sua vida desde que a levou para Goiânia. Afirmou que nunca imaginou viver algo assim e reforçou a lealdade e o carinho que sente pela influenciadora.
A surpresa já havia sido anunciada por Virginia no aniversário da amiga, em outubro, quando revelou que pagaria pela cirurgia estética completa. Na ocasião, a influenciadora brincou com Maressa ao revelar o presente, em um vídeo que viralizou entre os fãs.
Atualmente internada em São Paulo para a recuperação pós-operatória, Maressa apareceu bem-humorada nos stories e mostrou o resultado inicial das cirurgias. Em tom divertido, celebrou a nova fase e agradeceu o apoio que vem recebendo.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!