Alunas de escola pública de Vilhena ganham medalha de bronze no basquete infantil

Publicada em 13/11/2025 às 14h48
Retornaram hoje para Vilhena, após participar da fase estadual dos Jogos Escolares de Rondônia (JOER), acontecem esta semana na cidade de Cacoal, as nove atletas do basquete que disputaram a competição e estudam na Escola Professor Luiz Carlos Paula Assis.
A equipe, composta por estudantes do 6º ao 9º ano do colégio estadual, disputaram a categoria infantil, ficando na terceira colocação. A final desta modalidade foi disputada entre duas equipes de Porto Velho.
Fundadora do projeto que forma equipes de basquete na cidade e professora de Educação física da rede estadual de Rondônia desde 2009, a treinadora da modalidade, Charlísier Nunes Santos, acompanhou as garotas na competição.
Ela avaliou como muito positivo o desempenho de suas atletas, pois elas sequer disputaram competições, já que praticamente não existem adversárias para elas neste esporte no Cone Sul de Rondônia. Mesmo assim, sem a experiência de partidas contra outros times, as garotas voltaram para Vilhena com a medalha de bronze.
A treinadora entrevistada ressalta a importância do apoio da gestão escolar, Governo do Estado de Rondônia, e da família das atletas no desempenho delas no JOER.
