Alice Wegmann sai em defesa de Taís Araújo após denúncia contra autora de “Vale Tudo”

Alice Wegmann se manifestou nesta quarta-feira (5) em apoio a Taís Araújo, após a atriz formalizar denúncia contra a autora Manuela Dias ao setor de compliance da TV Globo. A queixa envolve divergências sobre o desenvolvimento da protagonista Raquel no remake de Vale Tudo.
Em suas redes sociais, Alice repostou uma publicação da influenciadora Tia Má, que exaltava a trajetória e a relevância de Taís no audiovisual brasileiro. “O nome dela é Taís Araújo, mas poderia ser grandeza, realeza. Ela é luz, ilumina onde chega e acende caminhos e possibilidades”, dizia o texto. Na legenda, Wegmann reforçou o elogio: “O dia a dia mais brilhante é ela.”
De acordo com a Folha de S. Paulo, o desentendimento entre Taís e Manuela começou quando a atriz expressou descontentamento com o rumo de sua personagem, que perdeu espaço e voltou à situação inicial da trama — um desfecho diferente da versão original de 1988.
A denúncia apresentada por Taís questiona a falta de representatividade e de discussão sobre o protagonismo negro nas novelas da emissora. Já Manuela teria procurado o mesmo setor para alegar quebra de conduta ética, por entender que a colega expôs publicamente questões internas e vinculou o conflito a um debate racial.
