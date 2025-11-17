Alex Redano recebe Título de Cidadão Guajaramirense em sessão solene da Câmara Municipal

Publicada em 17/11/2025 às 09h30
Deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos) (Foto: Rafaeal Oliveira | Secom ALE/RO)
A Câmara Municipal de Guajará-Mirim realizou no sábado (14) uma sessão solene marcada por emoção e reconhecimento. O deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos), recebeu o Título de Cidadão Guajaramirense, honraria concedida por iniciativa do vereador Raimundo Barroso, aprovada pelos demais parlamentares da Casa.
O plenário ficou lotado e contou com a presença de diversas autoridades, representantes de entidades e lideranças comunitárias. Entre os presentes, foi registrada a participação do prefeito de Guajará-Mirim Fábio Garcia de Oliveira (Netinho), da deputada federal Sílvia Cristina, do prefeito de Porto Velho Léo Moraes (Podemos), vereadores e populares.
Em seu pronunciamento, Alex Redano destacou a importância da homenagem e reforçou seu compromisso com o município. Segundo o parlamentar, o reconhecimento aumenta ainda mais sua responsabilidade. Ele agradeceu ao vereador Raimundo Barroso, aos demais vereadores e ao prefeito Netinho pela parceria e pelo diálogo aberto em favor da população.
Redano lembrou que esteve recentemente em Porto Velho acompanhando a apresentação de projetos municipais ao governo do estado, o que resultou na liberação de cerca de 10 milhões de reais do Executivo estadual para investimentos em Guajará-Mirim. Ele enfatizou a competência da equipe técnica da prefeitura e elogiou a gestão por garantir eficiência e organização na execução das políticas públicas.
O plenário ficou lotado e contou com a presença de diversas autoridades (Foto: Rafael Oliveira | Secom ALE/RO)
Os recursos assegurados pelo deputado contemplam diversas áreas do município, entre elas a reforma das escolas municipais, melhorias nas estradas rurais, aquisição de fertilizantes para fortalecer o setor produtivo e ampliação da iluminação pública. Também está previsto o repasse para elaboração do plano diretor da cidade, ferramenta essencial para atrair investimentos, estimular o desenvolvimento econômico e organizar a expansão urbana.
Durante a cerimônia, Alex Redano reforçou que continuará destinando emendas e trabalhando para trazer novos investimentos ao município. Ele afirmou que a parceria com a Câmara e com a prefeitura garante um ciclo de desenvolvimento contínuo e sustentável para Guajará-Mirim.
A sessão solene foi encerrada com homenagens e agradecimentos. O deputado concluiu manifestando gratidão pela honraria e reafirmando o compromisso de seguir atuando com empenho para que cada recurso destinado ao município se transforme em benefícios reais à população.
Fotos: Rafael Oliveira
