Alex Redano recebe Medalha Mérito do Ciclismo e reafirma compromisso com o esporte em Ariquemes

Publicada em 24/11/2025 às 13h40
Presidente da Alero foi homenageado com a medalha pelo apoio ao fortalecimento da modalidade em Rondônia (Foto: Mateus Andrade)
O deputado estadual Alex Redano (Republicanos) participou, no sábado (22), do evento promovido pela Associação Esportiva de Ciclismo de Ariquemes (Aecap), em parceria com a Federação de Ciclismo de Rondônia (FECRO). Durante a solenidade, o parlamentar foi agraciado com a Medalha Mérito do Ciclismo, homenagem concedida a personalidades que contribuem para o fortalecimento da modalidade no estado.
Em sua fala, Redano destacou que destinou uma emenda parlamentar no valor de R$ 70 mil para a Aecap e ressaltou que os recursos foram aplicados na realização de provas e em ações que incentivam o ciclismo em Rondônia. Segundo o deputado, ver o esporte crescer, ganhar espaço e oferecer oportunidades para crianças, jovens e adultos comprova que investir no esporte é investir em qualidade de vida, inclusão social e no futuro de centenas de famílias.
A Federação de Ciclismo de Rondônia reforçou que o apoio do parlamentar tem sido essencial para a evolução da modalidade no estado, especialmente pela destinação de recursos que garantem condições adequadas para a prática esportiva e para a realização de competições. A parceria com a associação vem ampliando o alcance do ciclismo em Ariquemes e revelando novos talentos.
A presidente da Aecap, Rejane Correa Griehl, agradeceu ao deputado em nome dos atletas do município e do estado. Ela destacou que o ciclismo tem sido fortalecido graças ao compromisso de Redano com a modalidade e afirmou que o incentivo público tem impacto direto na motivação e no desempenho dos competidores.
O evento reuniu atletas, dirigentes esportivos e autoridades regionais. A solenidade celebrou conquistas, reforçou a importância do apoio ao ciclismo e reafirmou o compromisso do deputado Alex Redano em continuar destinando recursos para o desenvolvimento da modalidade em Ariquemes e em todo o estado.
