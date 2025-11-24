Alex Redano prestigia posse da nova diretoria da APA e destaca lançamento da Expoari 2026

Publicada em 24/11/2025 às 08h10
Presidente da Alero prestigia a posse da nova diretoria da APA e o lançamento oficial da Expoari 2026, ao lado de autoridades, produtores rurais e lideranças do setor em Ariquemes (Foto: Mateus Andrade)
Ariquemes recebeu, na noite da última sexta-feira (21), autoridades, produtores rurais e lideranças do setor para a posse da nova diretoria da Associação dos Pecuaristas de Ariquemes (APA). A nova direção comandará a entidade no biênio 2026/2027. O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), deputado estadual Alex Redano (Republicanos), participou da solenidade e parabenizou o novo presidente eleito, Antônio Henrique Duran, pela condução dos trabalhos à frente da instituição.
Durante o evento, Redano ressaltou a importância da APA no fortalecimento do setor produtivo e no impulsionamento da economia regional. Ele destacou que a entidade desempenha papel estratégico no desenvolvimento de Ariquemes e do Vale do Jamari, especialmente no apoio aos pecuaristas e na organização da Exposição Agropecuária e Indústria de Ariquemes (Expoari), uma das maiores festas agropecuárias da região Norte.
A solenidade também marcou o lançamento oficial do calendário da Expoari 2026, que será realizada entre 1º e 8 de agosto, com grandes atrações musicais, programação técnica e competições voltadas ao agronegócio. A edição contará com shows de artistas de renome nacional e premiações expressivas ao público participante.
Em seu pronunciamento, Alex Redano enfatizou o impacto social e econômico da feira: “A história da exposição se confunde com a história de Ariquemes, e isso nos enche de orgulho. Falar da nossa festa e convidar os amigos para participar desse grande evento é motivo de satisfação. A Expoari movimenta a economia, gera renda, dividendos, atrai investidores e fortalece nossa cidade. Parabenizo todos os envolvidos pela dedicação e pelo compromisso. Não tenho dúvidas de que 2026 será a maior edição já realizada. A cada ano, a festa cresce, melhora e surpreende ainda mais.”
A APA também anunciou que a estrutura do evento será ampliada, com foco em mais conforto ao público, aos expositores e aos competidores. A expectativa é de recorde de público e maior geração de renda para o comércio local.
Tradicional cavalgada durante a Exposição Agropecuária e Indústria de Ariquemes (Foto: Governo de RO)
Com mais uma edição grandiosa se aproximando, o evento reafirma seu papel como um dos principais cartões-postais de Ariquemes e de Rondônia, fortalecendo o agronegócio e preservando a tradição cultural do município.
